Trafik Denetimleri Sonucu: 466 Bin Sürücüye İşlem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetim Verileri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. 12-19 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 2 milyon 645 bin 136 araç kontrol edildi.

Açıklanan Veriler

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, denetim sonucu 466 bin 170 sürücüye çeşitli nedenlerden dolayı işlem yapıldığını belirtti. Bu işlemlerin detayları şu şekilde sıralandı:

Hız ihlalinde bulunan: 126 bin 597

126 bin 597 Periyodik muayenesi yapılmamış: 27 bin 925

27 bin 925 Emniyet kemeri kullanmayan: 20 bin 376

20 bin 376 Sürücü belgesiz araç kullanan: 18 bin 421

18 bin 421 Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan: 10 bin 788

Motosiklet Kazaları Üzerine Vurgu

Bakan Yerlikaya, ülkede motosiklet ve motorlu bisikletlerin toplam motorlu araçların yüzde 19,3'ünü oluşturmasına rağmen, 2024 yılının ilk sekiz ayında gerçekleşen kazaların yüzde 45,2'sinin bu araçlarla olduğunu belirtti. Bu verilerin yüksek bir oran olduğuna dikkat çekerek, "Motosikletlerin karıştığı trafikte kazaların önlenmesi için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek," ifadelerini kullandı.

Trafik Güvenliği Üzerine Son Mesaj

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, denetimlerle ilgili görüntülere de yer vererek, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," mesajını verdi.