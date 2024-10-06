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Trafik Denetimlerinde 535 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

İçişleri Bakanı, son bir haftada yapılan denetimlerde 535 bin 705 araç ve sürücüye ceza uygulandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 08:12
Trafik Denetimlerinde 535 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

Trafik Denetiminde Çarpıcı Rakamlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftalık dönemde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Bu denetimlerin, 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında yapıldığı belirtildi.

Yayaların Güvenliği Öncelik Taşıyor

Yerlikaya, sürücülerin, ışıklı trafik işareti bulundurmayan okul ve yaya geçitlerinde hızlarını düşürmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, yayalara ilk geçiş hakkının verildiği anların önemine dikkat çekti.

Denetim Sonuçları

Bakan Yerlikaya, denetimlerde elde edilen verileri şu şekilde paylaştı:

  • Çakar takılı araçlara işlem: 259 sürücü
  • Hız ihlali: 139 bin 58
  • Periyodik muayene eksikliği: 28 bin 470
  • Emniyet kemeri takmayan: 34 bin 267
  • Sürücü belgesiz araç kullanan: 2 bin 836
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası eksik: 10 bin 925

Toplamda, 535 bin 705 işlem gerçekleştirilmiştir.

Trafikte Yaya Önceliğine Dikkat

Yerlikaya, yaya kazalarını en aza indirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, "Trafikte Yaya Önceliği" sloganıyla denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti. Bu bağlamda, hem sürücüler hem de yayalar için okul ve yaya geçitlerinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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