Trafik Denetimlerinde Büyük Artış: 432 Bin 299 Sürücüye Ceza

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetimi Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere dair önemli bilgiler paylaştı. 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında toplamda 2 milyon 411 bin 916 araç kontrol edildi.

Sürücüler Üzerinde Genişletilmiş Denetim

Bakan Yerlikaya, denetimlerde 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Bu süreçte, yasal olmayan cihazları kullanan 220 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi. Ayrıca şu ihlaller tespit edildi:

117 bin 687 Hız İhlali

24 bin 259 Periyodik Muayene İhlali

15 bin 935 Emniyet Kemeri Kullanım İhlali

15 bin 475 Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı

9 bin 498 Zorunlu Sigorta İhlali

Trafik Güvenliği Mesajı

Bakan, 2024'ün ilk sekiz ayında meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %36'sının aşırı hız sebebiyle gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde emniyet kemeri kullanılmamasının kazaların sonuçlarını ciddi şekilde ağırlaştırdığına dikkat çekti. Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları %60 oranında azaltmakta.

Kazalara Karşı Önlem Alalım

Yerlikaya, kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak adına sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanma zorunluluğuna değindi. "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadeleriyle sürücülere seslendi.