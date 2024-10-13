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Trafik Denetimlerinde Büyük İhlal Oranı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftada 550 bin araç ve sürücüye kural ihlali nedeniyle işlem yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 08:29
Trafik Denetimlerinde Büyük İhlal Oranı

Trafik Denetim Raporu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, toplam 550 bin araç ve sürücüye çeşitli kural ihlalleri yüzünden işlem uygulandığını bildirdi.

Denetim Süreci

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3-10 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 912 bin 29 aracın denetimden geçirilmiş olduğu belirtildi.

İhlal İstatistikleri

Bu denetimlerde, mevzuatta yasak olan ışıklı ve sesli uyarı cihazlarını kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlallerinde 142 bin 823 sürücü, periyodik muayenesi yapılmamış 30 bin 633 sürücü, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233 sürücü ve sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 sürücü toplamda 549 bin 57 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Trafikte Tehlikeler

Bu yılın ilk 9 ayında yaşanan 200 bin 38 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının %37,5'inin hız kaynaklı olduğu ifade edildi. Sürücülerin kusurlu sayıldığı kural ihlalleri arasında, kavşak ve geçitte geçiş önceliğine uymamak (%15,6), şerit izleme kurallarına uymamak (%9,1) ve takip mesafesini korumamak (%8,7) gibi nedenler bulunuyor.

Uyarı ve Önlemler

Yerlikaya, aşırı hızla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Trafik kazalarının başlıca sebebi aşırı hızdır. Hız kaynaklı kazaların önlenmesi için mobil radar ve elektronik denetleme sistemlerimizle denetimlerimizi 24 saat sürdürmekteyiz. Unutmayalım, yolculuklar sevdiklerimizi kavuşturmak içindir," dedi.

Bakan Yerlikaya, denetim sırasında çekilen görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

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