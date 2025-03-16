Trafik Denetimlerinde Rekor: 3,8 Milyon Araç Kontrol Edildi

Emniyet ve jandarma, geçen hafta 3,8 milyon aracı denetleyerek 566 bin 903 sürücüye ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:58
Trafik Denetimlerinde Rekor: 3,8 Milyon Araç Kontrol Edildi

3,8 Milyon Araç Denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Mart tarihleri arasında toplamda 3 milyon 791 bin 624 araca denetim yapıldığını ve 566 bin 903 sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.

Hava Destekli Denetimler

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı verilerde, trafik ihlallerini önlemek amacıyla şehir içi ve şehirler arası kara yollarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarını etkin bir biçimde kullandıklarını belirtti. 1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan havadan trafik denetimlerinde 33 bin 770 sürücüye işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimlerde dikkat çeken noktalar arasında, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlali yapan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 sürücüye de çeşitli işlemler uygulandı.

Güvenli Trafik İçin Sürekli Denetim

Yerlikaya, paylaşımında, "Trafikte güvenliği sağlamak için hem polis ve jandarma ekiplerimizle, hem de havadan helikopter ve dron sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır. Ayırmak için değil." ifadelerine yer verdi.

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