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Trafik Ekipleri 2,5 Milyondan Fazla Aracı Denetledi

Emniyet ve jandarma ekipleri, 18-25 Temmuz tarihlerinde 2.5 milyon araç denetledi, birçok sürücüye işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 08:05
Trafik Ekipleri 2,5 Milyondan Fazla Aracı Denetledi

Trafik Denetimleri Hız Kesmedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 18-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bu süre zarfında toplam 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi ve 423 bin 69 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerin Detayları

Yerlikaya, sosyal medya hesabından denetimlerin detaylarını paylaşarak şu bilgileri verdi:

  • 259 sürücü, izin verilmeyen cihazları kullanmaktan ceza aldı.
  • 118 bin 349 sürücü hız ihlali yaptı.
  • 24 bin 796 araç periyodik muayenesini yaptırmamıştı.
  • 19 bin 246 sürücü emniyet kemeri takmadı.
  • 14 bin 703 kişi sürücü belgesiz araç kullandı.
  • 9 bin 391 araç sahibi zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamıştı.

Kurallara Uyalım

Bakan Yerlikaya, sürücülere "Trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayın, yolculuklar sevdiklerinize ulaşmak içindir" şeklinde uyarıda bulundu.

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