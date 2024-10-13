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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Politikaçı İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, kaza sonucu hayatını kaybeden genç siyasetçi için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:51
Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Politikaçı İçin Taziye Mesajı

Fahrettin Altun'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün akşam Ankara'da gerçekleşen talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Ailesine ve Partiye Başsağlığı

Altun, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz Betül Önderoğlu kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun," ifadelerini kullandı.

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