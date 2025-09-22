Trafik Kazasında Ölen Polis Memuru Samet Ter Uşak'ta Toprağa Verildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Samet Ter (36), memleketi Uşak'ın Ulubey ilçesi Karacahmet köyü'ne getirildi ve son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Ailesinin evinde helallik alınmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabut Karacaahmet Camisi'ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Ter'in annesi Filiz, kardeşleri Mehmet ve Demet Ter ile yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze törenine AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ile koruma polisleri katıldı. Ter'in cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaza Detayları

Samet Ter'in kullandığı 43 AEA 618 plakalı motosiklet, dün Gediz-Altıntaş kara yolu Sazköy mevkisi'nde karşı yönden gelen Ahmet K. (48) idaresindeki 43 FA 041 plakalı karavan ile çarpıştı. Kazada yaralanan Ter, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

