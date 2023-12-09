Trafikte 11 ayın bilançosu açıklandı: 2023'te 507 bin kaza 2 bin 774 can kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2023 yılında Ocak-Kasım dönemine ilişkin kaza istatistiklerini paylaştı. Kasım ayında, trafik canavarının frene bastığı bir önceki aya göre azalış görüldü ve 46,733 kaza meydana geldiği görüldü. Bu kazalarda 250 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 27,492 kişi de yaralandı. Ekim ayında ise 49,201 kaza yaşanmış, 272 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 31,047 kişi de hastanelerde tedavi görmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın jandarma ve polis birimlerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği artırılmış denetimler, trafik kazalarındaki bilançoya önemli bir etki yaptı. Resmi verilere göre, 2023'ün Ocak-Kasım döneminde ülke genelinde meydana gelen 507,844 kaza sonucunda 2,774 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalarda yaralanan 327,842 kişi ise hastanelerde tedavi gördü.

11 aylık dönemde meydana gelen 230,951 kazadan büyük bir çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklı olarak yaşandığı tespit edildi. Bu dönemde, 23,263 kaza olayına yayalar, 2,976 kaza olayına araç kusurları, 846 kaza olayına yol, ve 1,656 kaza olayına yolcular sebep oldu. Ayrıca kırmızı ışık ihlali yapan ve durmaksızın geçen 6,424 sürücü, ölümlü ve yaralamalı kazalara karıştığı belirlendi. Alkol alan 1,601 sürücü ile aşırı hız yapan 2,040 sürücü ve yasak olan yerlere araç park eden 1,150 sürücü de kazalara neden olduğu tespit edildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin sorumlu oldukları bölgelerden gelen resmi kaza raporu verilerine bakıldığında, Ankara'da 151, Bursa'da 93, İstanbul'da 145 ve İzmir'de 1019 kişinin 11 aylık periyotta yaşamını yitirdiği görüldü. Ekiplerin sıklaşan denetimleri ise sonuç verdi ve Bursa'da trafik kaza oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. 2022 yılına ait Kasım ayında 615 yaralanmaların olduğu kazaların yaşandığı Bursa'da, yalnız bir ayda 6 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybederken, 861 kişi yaralandığı kayıtlara geçmişti. 2023 yılının 11 aylık periyodunda ise Bursa genelinde toplam 7,867 yaralamalı kaza gerçekleştiği belirtildi. Yaşanan bu kazalarda 93 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 11,436 kişi de hastanelerde tedavi gördü.

Güvenlik güçleri, kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlayarak kural ihlali yapan sürücü ve yayalara cezalar uyguladı. Resmi açıklamalarda yer alan rakamlardan, ülke genelinde 11 aylık dönemde 18,485,866 sürücü ve yayaya para cezası kesildiği raporlarda yer aldı. Ayrıca, ocak-kasım döneminde alkolü olarak araç kullanan 177,311 sürücü hakkında yasal işlem yapıldığı kayıtlara geçti. Farklı nedenlerle kural ihlalleri yapan 1,085,872 araç için ise trafikten men edilme cezası uygulandı.