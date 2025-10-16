Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Yasa teklifiyle %10'luk hız toleransı kaldırılıyor; kabul edilirse 1 Ocak 2026'den itibaren 1 km/s aşım bile cezaya yol açacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:05
Trafikte tolerans dönemi sona eriyor

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Yıllardır radar ve EDS uygulamalarında kullanılan %10'luk hız toleransı tamamen kaldırılmaya çalışılıyor.

Mevcut uygulama

Bugün trafikte radar ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), hız sınırının %10 üzerine kadar yapılan aşımları tolere ediyor. Örneğin, hız sınırının 120 km/s olduğu bir otoyolda sürücüler 132 km/s hıza kadar cezai işlemle karşılaşmıyordu. Bu uygulama sürücüler arasında "yazılı olmayan kural" haline gelmişti.

Yeni teklif ne getiriyor?

Meclis'e sunulan yasa teklifi kabul edilirse, tolerans kalkacak ve hız sınırını sadece 1 km/s aşmak bile ceza için yeterli olacak. Teklife göre, hız limitinin 90 km/s olduğu bir yolda 91 km/s ile seyreden sürücü anında tespit edilerek ceza alacak. Düzenlemenin gerekçesi, trafik kazalarını azaltmak ve karayollarında can güvenliğini artırmak olarak belirtiliyor.

Yasalaşma süreci

Düzenleme henüz teklif aşamasında; yasalaşması halinde yürürlüğe giriş tarihi olarak 1 Ocak 2026 hedefleniyor. Teklifin kanunlaşması, Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak oylamalarla netlik kazanacak.

Sonuç: Kabul edilirse sürücülerin hız göstergelerine eskisinden daha fazla dikkat etmesi gerekecek.

