Trakya'da 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Trakya'da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlandı. Valiler makamında tebrikleri kabul ederken meydanlardaki törenler; şiir, halk oyunları, ödül törenleri ve geçit törenleriyle devam etti.

Edirne'de törenler ve protokol

Edirne Valisi Yunus Sezer, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Bulvarı'ndaki programda Vali Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan, askeri araçtan vatandaşların bayramını kutladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Sezer konuşmasında, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu vurguladı ve Türk milletinin köklü tarihine değindi. Günün anlamını anlatan şiirlerin ardından halk oyunları gösterileri sunuldu; şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Tören, askeri birlikler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının geçit töreniyle sona erdi. Geçit töreninde Kara Havacılık Komutanlığına bağlı 2 helikopter gösteri uçuşu yaptı; vatandaşlar bu anları fotoğraf ve videoya kaydetti.

Programa; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ile il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kırklareli'nde kutlamalar

Vali Uğur Turan, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki programda Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, askeri araçtan vatandaşları selamladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Turan, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve gururunu dile getirdi. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileri ile tören devam etti; öğrenci ve askeri birliklerin geçişi halk tarafından izlendi. Protokol üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri törende yer aldı.

Tekirdağ'da kortej ve gösteriler

Vali Recep Soytürk, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Orduevi önündeki törene katıldı. Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Aytuğ Yürüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, askeri araçtan vatandaşları selamladı. Soytürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet ile taçlandırılmasının 102. yıl dönümünü birlik ve gurur içinde kutladıklarını söyledi.

Törende Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcularının gösterisi yer aldı. Programa; AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak ve Nurten Yontar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Trakya genelinde birlik ve coşku içinde tamamlandı; törenler, sergilenen gösteriler ve katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.

