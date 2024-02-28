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Trakya'da AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması yapıldı

AK Parti’nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki örgütleri, 28 Şubat’ın postmodern darbe girişiminin 27. yılında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:36
Trakya'da AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması yapıldı

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, 28 Şubat postmodern darbe girişiminin, 27 yıl önce silahlı güçlerin irtica bahanesiyle ülkeyi kuşatmaya ve toplumun değişik kesimlerini vesayetçi zihniyetin esiri yapmaya yönelik bir hareket olduğunu söyledi.

Nalça, 28 Şubat’ın insanlık tarihinin utanç verici bir sayfası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Failleri tarafından '1000 yıl sürecek' yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler, aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı."

28 Şubat postmodern darbe girişiminin 27. yılında AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İsmail Alayayla, darbe döneminde İslami değerlere sahip toplumun önemli bir kısmının baskı altına alındığını ifade etti.

Alayayla, insanların giyimleri yüzünden eğitim haklarının ellerinden alındığını belirtti. Kamu çalışanlarının eşlerinin başörtüsü taktıkları için fişlendiklerini vurgulayan Alayayla, şöyle konuştu:

"Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü."

Basın açıklaması, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

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