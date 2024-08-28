Trakya'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Trakya’da, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde hasat yoğun bir şekilde devam ediyor. Çiftçiler, kuraklık ve aşırı sıcak koşulları altında verim kayıplarıyla karşılaşıyor.

Kırklareli Ziraat Odası'ndan Açıklama

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaptığı açıklamada, bu yıl bölgedeki yağış miktarının düşüklüğünün verim üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Şaylan, "Hasat çalışmalarımız önümüzdeki 20 gün boyunca sürecek" dedi.

Üreticilerin Endişeleri Var

Şenol Çolakoğlu isimli bir çiftçi, bu yazın önceki yıllarla kıyaslandığında oldukça sıcak ve kurak geçtiğini ifade etti. Çolakoğlu, "Bu yıl hasat verimimiz düşse de yine de bereketli bir dönem umuduyla çalışmalara devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Şu anda tarlasından ortalama 130 ile 150 kilogram verim aldığını sözlerine ekledi.

Çolakoğlu, "Geçtiğimiz yıl verimiz daha yüksekti. Bu sene yağışın olmaması ve sıcak havalar nedeniyle endişeliyiz. Yağışların gelmesini bekliyoruz. Bu, gelecek yıl tarım faaliyetlerimizi etkileyebilir" dedi.

Biçerdöver Operatörleri de Benzer Şikayetlerde

Biçerdöver operatörü Hamdi Pantullu, bu yıl dönüm başına verimin 100 ile 150 kilogram arasında değiştiğini aktardı. Üreticiler, bu zorlu koşullarda daha fazla verim elde etmek için çaba gösteriyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Kırklareli'nde tarım alanlarında çalışmalar sürüyor.