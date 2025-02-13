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Trakya'da Berat Kandili Dualarla Kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili programları düzenlenerek dualar edildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:39
Trakya'da Berat Kandili Dualarla Kutlandı

Trakya'da Berat Kandili Coşkusu

Berat Kandili, Trakya'nın dört bir yanında camilerde yoğun dualarla idrak edildi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen özel programlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Edirne Camilerinde Dualar Yükseldi

Edirne'deki Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde yoğun programlar düzenlendi. Eski Cami'de gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, eller semaya açılarak dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, programda yaptığı konuşmada, zaman ve mekanların değerine vurgu yaparak, "Ramazan ve Kurban bayramları bereketli sevinç günleridir. Üç aylar girdiğinde, Regaip, Miraç, Berat geceleri ve Kadir Gecesi gibi mübarek dönemler bizler için önemlidir." dedi.

Şahin, kandil gecelerinde dua etmenin önemine dikkat çekerek, bu mübarek zamanların kıymetinin iyi bilinmesini söyledi.

Etkinliğe katılan Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulundu.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki Etkinlikler

Kırklareli'nde de Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, Dualar ve ilahiler okunarak İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi. Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde benzer bir etkinlik düzenlendi. Her iki programın ardından vatandaşlara, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğü tarafından salep ve kandil simidi ikram edildi.

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