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Trakya'da Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri İçin Sandık Başında

Trakya'daki çifte vatandaşlar, Bulgaristan genel seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:09
Trakya'da Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri İçin Sandık Başında

Trakya'da Çifte Vatandaşların Oy Kullanma Süreci Başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgelerinde yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da yapılan genel seçimler için sandık başına gitti. Seçim süreci kapsamında Türkiye genelinde 31'i Trakya'da olmak üzere toplam 168 sandık kuruldu.

Edirne'de Oy Kullanma İşlemleri

Edirne'de, çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesinde oylarını kullandı. Oy verme işlemleri öncesinde görevli ekipler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Önemli Açıklamalar

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki siyasi istikrarsızlık nedeniyle tekrar seçime gidildiğini ifade etti. Güneş, seçimlerin hem çifte vatandaşlar hem de Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayati önem taşıdığını belirtti. "Bolgaristan parlamentosunda temsiliyet elde etmek için oy kullanmak büyük bir öneme sahip. Demokratik hakların kullanılması gerekiyor. Bulgaristan'da son 3,5 yıldır sağlam bir hükümet bulunmuyor, koalisyon hükümetleri kuruluyor ama başarılı olamıyorlar. Vatandaşların sabırlı bir şekilde oylarını kullanması gerekli" dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'dan Sesler

Kırklareli'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesinde oy kullanan çifte vatandaşlar, Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş ile de görüşme imkanı buldu. Ateş, "Hükümetin kurulması için çifte vatandaşlar 7. kez sandık başına gidiyor. Vatandaşlar artık yorulmuş durumda. Ama bizim heyecanımız asla bitmeyecek. Demokrasinin gereği olarak her seferinde oy kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, Süleymanpaşa İlkokulunda oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, oy verme işleminin sabah erken saatlerden itibaren sürdüğünü belirtirken, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti....

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti. Vatandaşlar 75. Yıl İlkokulunda oylarını kullandı. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti....

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti. Vatandaşlar 75. Yıl İlkokulunda oylarını kullandı. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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