Trakya'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Trakya'da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Trakya'nın üç kentinde, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören ve etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki kutlamalar, resmi törenler, kortej yürüyüşleri, müzik dinletileri ve fener alaylarıyla devam etti.

Edirne

Edirne'de törenler, Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer'in davetlileri kapıda karşılayıp bayramlarını kutlamasıyla başladı. Vali Sezer konuşmasında, “29 Ekim 1923 sabahı sadece bir rejim değil, bir umut, bir diriliş ve yeni bir başlangıç doğmuştur. Cumhuriyet, akıl, bilim, özgürlük ve vicdanı rehber edinmiş bir hayat biçimidir. Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, fırsatın ve emeğin adıdır.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile birlikte pasta kesti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da konser verdi.

Tören, Meriç Nehri'nde teknelerle gerçekleştirilen fener alayı geçişi ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Ayrıca Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel fener alayında, Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü; yürüyüş sırasında Atatürk Bulvarı'nda bir vince asılı dev Türk bayrağı dalgalandırıldı. Belediye Başkanı Filiz Gencan anıttaki konuşmasında 29 Ekim'i coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Valilik tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda Vali Uğur Turan ve eşi Nihal Turan davetlileri karşılayarak kutlamaları başlattı. Vali Turan konuşmasında, “Cumhuriyet, bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen sevdanın karar anıdır. Milletimiz 102 yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır.” dedi.

Törende Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, protokol üyeleri ile şehit ve gazi aileleri birlikte pasta kesti.

Kırklareli Valiliği öncülüğünde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşünde kortej, valilik önünden hareket ederek 200 metrelik Türk bayrağı ile İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü; burada belediye bando ekibi ve çocuk korosu gösteriler sundu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kortej yürüyüşü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleşti. Köprübaşı'nda toplanan katılımcılar Türk bayraklarıyla Hükümet Caddesi üzerinden Valilik önüne yürüdü.

Yürüyüşte Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklarla korteje katıldı. Etkinliğe CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Trakya genelinde düzenlenen bu etkinlikler, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılına yakışır bir coşku ve birlik mesajı verdi.

