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Trakya'da Gıyabi Cenaze Namazı: İsmail Heniyye'ye Destek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Trakya'da gıyabi cenaze namazları kılındı, katılımcılar protesto gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:32
Trakya'da Gıyabi Cenaze Namazı: İsmail Heniyye'ye Destek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İçin Trakya'da Gıyabi Cenaze Namazı

İran’nın Tahran kentinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Trakya'nın Kırklareli ve Tekirdağ illerinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Edirne'de Protesto ve Dua

Edirne'de, ikindi namazı sonrası Eski Cami avlusunda bir araya gelen topluluk, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak seslerini duyurdu. Katılımcılar, Heniyye ve diğer şehitler için dua etti.

Cami Söylemleri ve Sela

Gıyabi cenaze namazının cuma namazı sonrası kılınacağı belirtildi. Kırklareli'nde camilerden sela okunarak Heniyye için anma yapıldı. Hızırbey Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen gıyabi cenaze namazında dualar edildi.

Tekirdağ'da Sivil Toplum İnisiyatifi

Tekirdağ'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazı sonrası Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırklareli'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Edirne'deki Eski Cami avlusunda dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Edirne'deki Eski Cami avlusunda dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Tekirdağ'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Tekirdağ'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Tekirdağ'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

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