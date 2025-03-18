Trakya'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Trakya'da, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi. Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından düzenlenen etkinlikte, Mevlana Camisi'nde teravih namazı sonrası Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in mübarek Ramazan ayında ateşkesi sonlandırarak Gazze'de saldırıya geçtiğini ifade etti. İriş, "Çoğu kadın ve çocuk onlarca masum uykusunda katledildi. İslam ülkelerinin bu sessizliği, İsrail'in azdıkça azmasında etkili olmuştur." diyerek, İslam İşbirliği Teşkilatının yaşanan vahşeti yalnızca kınamakla yetindiğini vurguladı.

İriş, "Bugün Zulme göz yumanlar, Siyonizmin bir sonraki hedefini unutmamalıdır. İsrail, sadece Filistin'in değil, tüm Müslüman coğrafyasının hedefindedir." ifadesinde bulundu.

Tekirdağ'da Saldırılara Tepki Gösterildi

Tekirdağ'da da İHH tarafından İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar protesto edildi. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık, İsrail'e karşı güçlü bir ses yükseltti. Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Muhammet Emin Akagündüz, "Filistin direnişi ile aralarındaki ateşkes kararını ihlal eden Siyonistler, Gazze'de yeni bir katliama imza attı." dedi.

Akagündüz, aralarında çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İsrail rejimine öyle bir tokat atılacak ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklardır." şeklinde konuştu.

Kırklareli'nde de sürdürülen protestolarla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınandı.

Tekirdağ'da İHH İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi. Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Muhammet Emin Akagündüz, açıklama yaptı.