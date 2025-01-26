Trakya'da Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Trakya'da Camilerde Miraç Kandili Kutlamaları

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Edirne’de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere birçok camide kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında kandil geceleri ve üç ayların önemine vurgu yaptı. Kandil programının ardından cami çıkışında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki Etkinlikler

Kırklareli'nde ise başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde programlar düzenlendi. Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

Tekirdağ'da da Orta Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunduktan sonra dualar edilerek etkinlik sona erdi.

Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.