DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,42 -0,2%
ALTIN
2.962,59 -0,94%
BITCOIN
3.386.990,22 -4,16%

Trakya'da Sağanak ve Fırtına Etkili: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Olaylara Hazır

Trakya'da sağanak ve fırtına etkisi sürüyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:59
Trakya'da Sağanak ve Fırtına Etkili: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Olaylara Hazır

Trakya'da Sağanak ve Fırtına Etkili Olmaya Devam Ediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer sağanak ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Sürücülere Uyarılar

İlgili polis ekipleri, trafikte yoğunluğun yaşandığı kavşaklarda önlemler aldı ve sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı 18 derece civarında seyrediyor ve yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Edirne'de Durum

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Vize ve Demirköy ilçelerinde de fırtına etkisini gösteriyor. Lüleburgaz'da bir inşaatın çevresindeki koruma tahtaları ve demirler fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Ayrıca, Demirköy'de bazı ağaçların devrildiği bildiriliyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ise şiddetli rüzgar, bazı ağaçları devirerek sokaklarda tehlike oluşturdu. Devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından titizlikle temizlendi. Edirne ve Kırklareli'nde sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak etkili oldu, yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su...

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak etkili oldu, yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak etkili oldu, yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su...

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak etkili oldu, yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şiddetli Lodos İki Gemiyi Çarpıştırdı
2
İstanbul'da 7. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Başladı
3
TCMB Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı
4
Alman Silahlı Kuvvetleri'nden Şirketlere Savaş Stratejisi Eğitimi
5
Pakistan, 1 Yılda 757 Bin Afgan Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti
6
Lübnan'dan Atılan Roketler İsrail'de Can Aldı
7
İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Şiddetli Hava Saldırıları

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar