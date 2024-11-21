Trakya'da Sağanak ve Fırtına Etkili: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Olaylara Hazır

Trakya'da Sağanak ve Fırtına Etkili Olmaya Devam Ediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer sağanak ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Sürücülere Uyarılar

İlgili polis ekipleri, trafikte yoğunluğun yaşandığı kavşaklarda önlemler aldı ve sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı 18 derece civarında seyrediyor ve yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Edirne'de Durum

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Vize ve Demirköy ilçelerinde de fırtına etkisini gösteriyor. Lüleburgaz'da bir inşaatın çevresindeki koruma tahtaları ve demirler fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Ayrıca, Demirköy'de bazı ağaçların devrildiği bildiriliyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ise şiddetli rüzgar, bazı ağaçları devirerek sokaklarda tehlike oluşturdu. Devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından titizlikle temizlendi. Edirne ve Kırklareli'nde sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak etkili oldu, yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak etkili oldu, yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.