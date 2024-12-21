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Trakya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Trakya'nın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sağanak yağış, yaşamı zorlaştırıyor ve çeşitli önlemler alınıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:29
Trakya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Trakya'da Sağanak Yağış Etkisini Gösterdi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde etkili olan sağanak yağış, bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor. Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ederken, yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda gerekli önlemleri alarak vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Kentte hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde ölçülürken, sağanağın gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki Durum

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Belediye ekipleri, yoğun yağışın etkisiyle biriken suların tahliyesi için rögar kapaklarını açma çalışmalarına başladı. Birçok vatandaş, otobüs durakları ve iş yerlerinin tenteleri altında yağıştan korunmaya çalışıyor. Hava sıcaklığı burada ise 10 derece olarak ölçülüyor ve sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Sağanak yağış, Tekirdağ'da da etkisini sürdürüyor. Yerel halk, su birikintilerine yürüme yollarında dikkat etmek zorunda kalıyor. Bu durum, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı.

Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı.

Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı.

Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı.

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