Trakya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de sabaha karşı başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak kentte su birikintilerine neden oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekliyor. Bu sırada, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalar için önlem alarak sürücülere yardımcı olmaya çalışıyor.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Edirne'de, sağanağın aralıklarla devam etmesi ve cuma günü yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki Durum

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanakla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde yağışların hafta boyunca aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Sağanak, Tekirdağ'da da etkisini sürdürüyor. Trakya'da yaşanan bu olumsuz hava koşulları, bölge sakinlerinin günlük yaşamını zorlaştırıyor.

Edirne'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edirne'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.