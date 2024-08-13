Trakya'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Trakya'da Bunaltıcı Sıcaklıklar Yaşanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ başta olmak üzere Trakya'nın çeşitli bölgelerinde sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor.

Hava Sıcaklıkları Rekor Seviyelerde

Meteorolojik verilere göre, Edirne'de hava sıcaklığı 39 dereceye, Tekirdağ'da ise 33 dereceye ulaşırken, Kırklareli'nde sıcaklık 35 derece olarak ölçüldü.

Vatandaşlar Serinlemek İçin Çare Arıyor

Koşulların zorluğundan korunmak isteyen Edirne halkı, kapalı çarşılarda, cami avlularında veya ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi gibi önemli bölgelerde beklenmedik bir sakinlik gözlemleniyor.

Tunca Nehri'nde Aşırı Buharlaşma

Ayrıca, bölgenin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde de aşırı sıcakların buharlaşma etkisiyle kuruma tehlikesi yaşanıyor.

Yerel Bir Vatandaşın Görüşleri

İçinde bulundukları durumu değerlendiren Levent Yaçi, "Son yılların en sıcak ve kurak yazını geçiriyoruz. Sıcaklık 40 dereceye yaklaşmasına rağmen hissedilen sıcaklık daha fazla. Yüksek nem oranı bunun etkisini artırıyor," dedi.

Kırklareli'nde Sakin Sokaklar

Kırklareli'nde 35 dereceye ulaşan sıcaklıklarda, öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda gözle görülür bir sakinlik söz konusu. Dışarıda çalışan bazı vatandaşlar, gölgede yürüme çabasındalar.

Yeşil Alanlara İlgi Artıyor

Tekirdağ'da da sıcak havadan bunalan halk, park ve bahçe gibi yeşil alanlarda zaman geçirmeye yöneliyor. Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentteki nem oranı ise %62 seviyesine ulaştı. Denize girmek isteyenler, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerini tercih ediyor.

Ayrıca, sıcaklar sokak hayvanlarını da etkiliyor; kuşlar süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kırklareli'nde hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kırklareli'nde hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kırklareli'nde hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kırklareli'nde hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.