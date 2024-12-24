DOLAR
35,25 -0,01%
EURO
36,71 -0,06%
ALTIN
2.967,16 -0,41%
BITCOIN
3.312.645,58 -0,57%

Trakya'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 39'a Düştü

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:45
Trakya'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 39'a Düştü

Trakya'daki Barajların Durumu

Trakya'da yer alan 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren bu barajlar, toplamda 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip.

Su Kıtlığına Dikkat!

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, mevcut durumda bu barajlarda 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor. Bu rakam, barajların doluluk oranının %39 olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu durumun su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Fotoğrafta, Edirne'deki...

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Fotoğrafta, Edirne'deki Süloğlu Barajı yer alıyor.

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Fotoğrafta, Edirne'deki...

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Fotoğrafta, Edirne'deki Süloğlu Barajı yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Fabrika Patlaması: 12 Vatandaş Hayatını Kaybetti
2
Balıkesir'de Fabrikada Patlama: Ölü ve Yaralılar Var
3
Trakya'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 39'a Düştü
4
Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var
5
Küçükçekmece'de Metrobüs Arızası: Yolcular Tahliye Edildi
6
24 Aralık 2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri
7
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: Gri Kategorideki Cemal Türk ve Eşi Yakalandı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak