Trakya'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 39'a Düştü

Trakya'daki Barajların Durumu

Trakya'da yer alan 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren bu barajlar, toplamda 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip.

Su Kıtlığına Dikkat!

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, mevcut durumda bu barajlarda 430 milyon 243 bin metreküp su bulunuyor. Bu rakam, barajların doluluk oranının %39 olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, bu durumun su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Fotoğrafta, Edirne'deki Süloğlu Barajı yer alıyor.

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçüldü. Fotoğrafta, Edirne'deki Süloğlu Barajı yer alıyor.