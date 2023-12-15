Trakya için tarih verildi: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a kar geliyor

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre Trakya'da kar yağışı kapıya dayandı. Trakya bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde beklenen kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji uzmanı Murat Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava sıcaklığının kar yağışına uygun olması halinde 16 Aralık günü Trakya'da beklenen kar yağışının gerçekleşeceği bilgisini verdi.

Öte yandan Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında ise yağışların etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Ayrıca Murat Şahin'in öngörüleri arasında kuvvetli yağışların etkili olabileceği ve sıcaklık değerlerinin aniden 10-15 derece azalacağı yer alıyor.



