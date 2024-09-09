Trakya İşçi Buluşması'nda Emek Mücadelesi Vurgusu

Acı Haberlerle Dolu Bir Gündem

Çerkezoğlu, konuşmasına Türkiye'nin Diyarbakır'dan gelen üzücü bir haberle yıkıldığını belirterek başladı ve bu acının herkes tarafından hissedildiğini ifade etti.

Emekçi Mücadelesinin Önemi

“Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yıllardır mücadele veriyoruz.” diyen Çerkezoğlu, her zaman emekçilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "İki yılı aşkın süredir iş yerlerinden vergi daireleri önlerine kadar uzanan eylem ve mitingler düzenledik" dedi.

Bölgesel İşçi Buluşmaları Devam Edecek

Trakya'da yaptıkları buluşmanın ardından, Türkiye'nin dört bir yanında işçi buluşmaları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Geçtiğimiz hafta Kırşehir'den başlattıkları buluşmaların ardından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aydın, Adana, Balıkesir, Muğla, Artvin, Tunceli ve Bursa'da da bir araya geldiklerini hatırlattı.

İşçi Talepleri Ön Planda

Mitingde işçi temsilcisi Aylin Demir, işçilerin vergilerinin kaldırılması ve asgari ücretin artırılması taleplerini dile getirdi. Mitingin sonunda katılımcılar, “Vergide adalet istiyoruz” sloganları atarak toplu bir şekilde dağıldı.

Önemli İsimler Mitingde

Mitinge, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda işçi katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı. Çerkezoğlu, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşma yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı. Çerkezoğlu, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşma yaptı.