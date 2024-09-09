Trakya İşçi Buluşması'nda Emek Mücadelesi Vurgusu

Trakya İşçi Buluşması'na Büyük İlgi
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı. Miting, Tekirdağ'da bulunan Hasan Ali Yücel Meydanı' Çerkezoğlu, konuşmasına Türkiye'nin Diyarbakır'dan gelen üzücü bir haberle yıkıldığını belirterek başladı ve bu acının herkes tarafından hissedildiğini ifade etti. “Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yıllardır mücadele veriyoruz.” diyen Çerkezoğlu, her zaman emekçilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "İki yılı aşkın süredir iş yerlerinden vergi daireleri önlerine kadar uzanan eylem ve mitingler düzenledik" dedi. Trakya'da yaptıkları buluşmanın ardından, Türkiye'nin dört bir yanında işçi buluşmaları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Geçtiğimiz hafta Kırşehir'den başlattıkları buluşmaların ardından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aydın, Adana, Balıkesir, Muğla, Artvin, Tunceli ve Bursa'da da bir araya geldiklerini hatırlattı. Mitingde işçi temsilcisi Aylin Demir, işçilerin vergilerinin kaldırılması ve asgari ücretin artırılması taleplerini dile getirdi. Mitingin sonunda katılımcılar, “Vergide adalet istiyoruz” sloganları atarak toplu bir şekilde dağıldı. Mitinge, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda işçi katıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı. Çerkezoğlu, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşma yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı. Çerkezoğlu, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşma yaptı.
Acı Haberlerle Dolu Bir Gündem
Emekçi Mücadelesinin Önemi
Bölgesel İşçi Buluşmaları Devam Edecek
İşçi Talepleri Ön Planda
Önemli İsimler Mitingde
Çerkezoğlu, konuşmasına Türkiye'nin Diyarbakır'dan gelen üzücü bir haberle yıkıldığını belirterek başladı ve bu acının herkes tarafından hissedildiğini ifade etti.
“Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yıllardır mücadele veriyoruz.” diyen Çerkezoğlu, her zaman emekçilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "İki yılı aşkın süredir iş yerlerinden vergi daireleri önlerine kadar uzanan eylem ve mitingler düzenledik" dedi.
Trakya'da yaptıkları buluşmanın ardından, Türkiye'nin dört bir yanında işçi buluşmaları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Geçtiğimiz hafta Kırşehir'den başlattıkları buluşmaların ardından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aydın, Adana, Balıkesir, Muğla, Artvin, Tunceli ve Bursa'da da bir araya geldiklerini hatırlattı.
Mitingde işçi temsilcisi Aylin Demir, işçilerin vergilerinin kaldırılması ve asgari ücretin artırılması taleplerini dile getirdi. Mitingin sonunda katılımcılar, “Vergide adalet istiyoruz” sloganları atarak toplu bir şekilde dağıldı.
Mitinge, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda işçi katıldı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı. Çerkezoğlu, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşma yaptı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı. Çerkezoğlu, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşma yaptı.