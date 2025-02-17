Trakya Kariyer Fuarı'nda İş İnsanları Öğrencilerle Deneyimlerini Paylaştı

Trakya Kariyer Fuarı'nda İş Dünyasından Önemli İsimler

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleriyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı, iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi.

Fuarda, alanında uzman pek çok iş insanı, Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde öğrencilerle buluşarak kariyer deneyimlerini aktardılar.

Başarılı Bir Kariyer İçin Öneriler

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "CEO'lardan Gençlere Başarılı Bir Kariyer İçin Tavsiyeler" oturumuna, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı katıldı.

Durmuş Döven, öğrencilere kariyer hedeflerini net bir şekilde belirlemeleri gerektiğini vurgulayarak, "İster ot yetiştirin ama en iyi ot yetiştiren sektör lideri olun ya da en iyi teknolojiyi üreten şirketin lideri olun." dedi.

Erkan Güral ise, gençlerin büyük olmanın ötesinde en iyisi olmak için çaba göstermelerini isteyerek, "Güçlü ve kararlı olun. Hangi işi sevdiğinizi düşünüyorsanız korkmadan cesaretle girin. Küsmeyin, kendinize kızmayın, pes etmeyin." şeklinde konuştu.

Çalışmanın Önemi ve Girişimcilik

Gürkan Yıldırım, çok çalışmanın önemine değinerek, "Çalışmadan arzu ettiğimiz şekilde refah içinde bir hayat yaşama şansımız yok. Herkes girişimci olamayabilir, bunun için disiplin ve sıkı çalışma şarttır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Sıfırdan Zirveye Girişimcilik" konulu oturumda üniversite yıllarında yaşadığı zorlukları ve girişimcilik serüvenini aktardı. Saran, gençlere hayallerine sınır koymamalarını önerdi.

Saran, "İyi niyetli olduğunuz sürece hata yapın, yeter ki hatadan öğrenin. Şartlar ne olursa olsun su akar yolunu bulur." şeklinde konuştu ve başkanlık hayalini de paylaştı.

Önemli Katılımcılar ve Anılar

Oturumlara dinleyici olarak Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Raif Cergibozan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, akademisyenler ve öğrenciler de katılım gösterdi. Fuarda Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Saran'a plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na katılan iş insanları, öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın (sağda) moderatörlüğünde düzenlenen "CEO'lardan Gençlere Başarılı Bir Kariyer İçin Tavsiyeler" oturumuna TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuşmacı olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na katılan iş insanları, öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın (sağda) moderatörlüğünde düzenlenen "CEO'lardan Gençlere Başarılı Bir Kariyer İçin Tavsiyeler" oturumuna TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuşmacı olarak katıldı.