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Trakya Üniversitesi'ne Yeni Rektör Atandı

Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi ve liyakati öncelik olarak benimsedi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:39
Trakya Üniversitesi'ne Yeni Rektör Atandı

Trakya Üniversitesinde Yeni Dönem

Trakya Üniversitesi, yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile yeni bir başlangıç yapıyor. Hatipler, akademik kadroya katılırken, liyakat ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışını benimseyeceğini açıkladı.

Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in Açıklamaları

Yeni rektör, göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını, bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum; çalışanın hakkını vermek her zaman için en büyük düsturum olacaktır." ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Hedefler

Prof. Dr. Hatipler, görevi devraldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, üniversiteyi daha iyi bir konuma taşımayı hedeflediklerini belirtti. Hatipler, akademik kariyerine dair yaptığı katkılara da değinerek, "Gayretimin temel noktasının insana hizmet etmek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kalıcı İzler Bırakma Vurgusu

Rektör Hatipler, konuşmasında makamların geçici olduğunu belirterek, "Önemli olan kalıcı izler bırakmaktır. Makamların büyüsünün etkisinde kalmadan insan ve öğrenci odaklı bir hizmet vermek istiyorum." dedi.

İşbirliği ve Uyum Önemli

Üniversitenin Edirne Valiliği ve Belediye ile uyum içerisinde çalışarak daha iyi hizmet sunacağını belirten Hatipler, "Bu sorumluluğun bilincindeyim ve olacağım. Hep birlikte Trakya Üniversitesi'ni ülkemizin ve Balkanlar'ın en iyi eğitim kurumlarından biri yapma inancım tam" şeklinde konuştu.

Önceki Rektör Prof. Erhan Tabakoğlu'nun Teşekkürü

Üniversitenin geçmiş dönem rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, görevi süresince yaptığı çalışmaları paylaşarak, destek olanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Tabakoğlu Hatipler'e rektörlük cübbesini giydirdi. Edirne Valisi Yunus Sezer ise Tabakoğlu'na hizmetleri için teşekkür ederken, Hatipler'e yeni görevinde başarılar diledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre...

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesini 9 ve 10'uncu dönem TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu'ndan (solda) devraldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), törende yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre...

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesini 9 ve 10'uncu dönem TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu'ndan (solda) devraldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), törende yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre...

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesini 9 ve 10'uncu dönem TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu'ndan (solda) devraldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), törende yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre...

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesini 9 ve 10'uncu dönem TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu'ndan (solda) devraldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), törende yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre...

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesini 9 ve 10'uncu dönem TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu'ndan (solda) devraldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), törende yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre...

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesini 9 ve 10'uncu dönem TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu'ndan (solda) devraldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), törende yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre...

Trakya Üniversitesi (TÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde rektörlük cübbesini 9 ve 10'uncu dönem TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu'ndan (solda) devraldı. Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), törende yer aldı.

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