Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Yeni Amfiler Açıldı

TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yeni amfi katı açıldı; Nazif Yılmaz, Fatma Aksal ve Prof. Dr. Mustafa Hatipler törende konuştu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:09
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yeni amfi katı hizmete girdi

Açılış törenine bakan yardımcısı ve protokol katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yeni yapılan amfi katının açılış törenine katıldı. Törende, öğrencilerin eğitimlerini artık yeni yapılan amfilerde sürdürecekleri vurgulandı.

Yılmaz, öğrencilerin sağlıklı ve güzel ortamlarda eğitim aldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Güzel bir planlamayla güzel bir mekan açılışını gerçekleştiriyoruz. Elbette burada sizlerin alacağı eğitim sürecinde güzel hatıralarınız geçecek. Amfilerde hocalarınızın sesleri kulaklarınızda yankılanacak. Buradan almış olduğunuz eğitimle, ülkemizdeki insanların sağlığına hizmet edeceksiniz. Bu mekanı sadece dört duvardan ibaret bir mekan açılışı olarak görmemek lazım, aslında burayı insanlara hizmet eden insanları yetiştiren bir mekan olarak görmek lazım. O zaman bu mekanın kıymeti ve değeri daha da artmış oluyor."

Yılmaz, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler olmak üzere amfilerin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek Trakya Üniversitesi'nin Edirne'nin gözbebeği olduğunu belirtti. Aksal, "TÜ'nün akademik olarak her gün daha iyiye gitmesini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bugünde bu açacağımız yeni amfilerde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi çok daha iyi mekanlarda yetiştireceğiz. Ben hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler amfilerin yapımının çok kısa sürede tamamlandığını ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti ve teşekkür etti.

Konuşmaların ardından amfilerin açılış kurdelesi kesildi ve yeni eğitim alanları resmen hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yeni yapılan amfi katının açılış törenine katıldı.

