Trami Tropik Fırtınası Filipinler'de Can Kaybını Artırdı

Trami Tropik Fırtınası'nın Yarattığı Felaket

Filipinler'in kuzeydoğusunda şiddetli etkisini sürdüren Trami Tropik Fırtınası, ülkeyi vuran doğal afetlerin bilançosunu ağırlaştırdı. Son verilere göre fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye ulaşmış durumda.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumunun Açıklamaları

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Trami'nin neden olduğu sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı yoğun yağışlar, seller ve toprak kaymaları sonucunda 69 kişinin yaralandığı belirtilirken, 30 kişinin de kaybolduğu bilgisi verildi.

Hasar ve Etkiler

Fırtınanın yıkıcı etkileri sonucunda yaklaşık 44 bin 537 bina zarar görmüş durumda. Ayrıca, 6,7 milyon kişinin doğrudan fırtınadan etkilendiği ifade ediliyor. NDRRMC, tarım alanları ve altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğünü tahmin ediyor.

Filipinler, her yıl ortalama 20 tropik fırtına ve tayfun ile karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda, 2013 yılında meydana gelen Haiyan Tayfunu, 7 bin 300'den fazla can kaybına neden olarak büyük bir yıkıma yol açmıştı.