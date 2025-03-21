Transatlantik Sarsıntılar Türkiye-AB İlişkilerini Nasıl Etkileyecek?

AB, Türkiye'yi stratejik bir müttefik ve bölgesel güvenlik aktörü olarak kabul ederken ilişkilerini yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu bağlamda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan, Türkiye-AB ilişkilerinin önemini AA Analiz için kaleme aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde İlişkilerin Zayıflaması

ABD'de Donald Trump'ın tekrar göreve gelmesi, Avrupa-ABD ilişkilerinde ciddi bir bozulmaya neden oldu. Trump'ın Rusya ile yakınlaşması ve NATO’ya yönelik eleştirileri, Avrupa’nın güvenlik algısını olumsuz etkiledi. Özellikle Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ABD'ye duyulan güvenin azalması dikkat çekiyor. Ayrıca, Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik gümrük vergisi tehditleri, ekonomik ilişkileri gererken Avrupa’daki aşırı sağ hareketlere verdiği destek, kıtadaki siyasi kutuplaşmayı artırdı.

Avrupalıların Algısı ve Savunma Politikaları

Avrupalılar arasında şüphe ve güvensizlik artarken, yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, İngiltere’de yüzde 78, Almanya’da yüzde 74 ve Fransa’da yüzde 69 oranında kişi Trump'ı kendi ülkelerine karşı bir tehdit olarak değerlendiriyor. Avrupa’nın güvenlik politikalarının dönüşmesi öngörülürken, Avrupa Komisyonu 150 milyar avro kaynak oluşturarak bağımsızlık kazanma çabalarını hızlandırıyor.

Yeni Dönemde Türkiye-AB İlişkileri

AB, Türkiye'yi bölgesel güvenlik aktörü olarak değerlendirmeye alırken, Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin NATO içindeki önemini artırdı. Türkiye, Batı'nın yanında yer alarak bölgesel dengeleri korurken, Rusya ile olan diyalogunu da sürdürüyor. Bu durum, AB’nin Türkiye'yi kaybetmenin risklerini göz önünde bulundurmasına neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından AB, Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye’nin Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya’daki bağlantıları, AB için büyük stratejik fırsatlar sunuyor. Bu bağlamda Türkiye’nin jeopolitik rolü, özellikle Rusya ve Çin karşısında etkili bir ortaklık kurulmasına zemin hazırlıyor.

AB'nin Türkiye ile İlişkileri ve Savunma İşbirlikleri

AB, son dönemde savaş ve güvenlik politikalarında yeni müttefikler arayışına girdi. Transatlantik ilişkilerdeki sarsıntılar sonucunda Türkiye’nin askeri kapasitesi ve güçlü savunma sanayisi, AB için önemli bir avantaj sağladı. Türkiye, NATO içinde büyük bir orduya sahip olup bölgesel güvenliği sağlama noktasında kritik bir rol oynamaktadır.

Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki pozisyonu, uluslararası diplomatideki rolünü pekiştirirken, AB’nin Türkiye ile olan işbirlikleri önemli kazanımlar sağlayabilir. Türkiye’nin AB üyeliği belirsizliğini korusa da güvenlik ve işbirlikleri, her iki taraf için de kritik fırsatlar sunmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak, Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte AB ve ABD ilişkileri ciddi şekilde değişim gösterdi. Bu durum, AB'nin güvenlik ve savunma stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini güçlendirme çabaları sürerken, Türkiye’nin bu süreçteki stratejik rolü daha da önemli hale gelmektedir.