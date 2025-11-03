Transavia France ile Paris Orly — Sabiha Gökçen’de Günlük Seferler Başladı

Transavia France, 26 Ekim'den itibaren Paris Orly–İstanbul Sabiha Gökçen hattında günlük tarifeli seferlere başladı; su takı, karşılama ve VFR potansiyeli öne çıktı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 21:16
Transavia France ile Paris Orly — Sabiha Gökçen’de Günlük Seferler Başladı

Transavia France ile Paris Orly — Sabiha Gökçen’de Günlük Seferler Başladı

Yeni iş birliğiyle Avrupa bağlantıları güçleniyor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa bağlantılarını genişletme stratejisi kapsamında Air France-KLM Grubu’nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France ile iş birliği başlattı. 26 Ekim tarihinden itibaren başlayan tarifeli seferler, Paris ile İstanbul arasında karşılıklı ve haftanın her günü icra edilecek.

2007 yılından beri hizmet veren Transavia France, Fransa’nın başkenti Paris’ten Sabiha Gökçen’e günlük uçuşlar düzenleyerek destinasyon ağını genişletiyor. Bu hat; Paris’in merkezine en yakın havalimanı olan Orly (ORY) ile İstanbul’un merkezine en yakın havalimanı olarak anılan "Şehrin Havalimanı" Sabiha Gökçen arasında ekonomik bir seyahat alternatifi sunuyor.

ISG’nin ağındaki yer ve rakamlar

ISG, Avrupa erişim ağını güçlendirirken mevcut profilini koruyor: 53 ülke içinde 39 iç hat ve 111 dış hat olmak üzere toplam 150 destinasyon ile İstanbul’un ve Türkiye’nin önemli bir giriş ve bağlantı noktası konumunda. Transavia France hattı, havalimanının Avrupa ağına stratejik bir katkı sağlayacak.

Karşılama töreni ve ilk uçuşun ayrıntıları

Paris - İstanbul seferi, apronda havalimanı otoritesi HEAŞ ve Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekiplerinin gerçekleştirdiği su takı selamlaması ile karşılandı. Uçağın kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılanırken, Paris’ten gelen yolculara çikolata ikram edildi. Kutlama kapsamında bir pasta kesim seremonisi düzenlendi; Transavia France kabin ekibi, ISG yetkilileri ve yolcular hatıra fotoğrafları çektirdi.

VFR talebi ve sürdürülebilir doluluk beklentisi

Yeni hattın, Fransa ile Türkiye arasındaki turizm ve ticaret akışını güçlendirerek iki ülke arasında daha kolay ve erişilebilir bağlantı sağlayacağı hedefleniyor. Paris ve çevresindeki yoğun Türk nüfusunun oluşturduğu VFR (Visiting Friends & Relatives) trafiğinin yıl boyunca sürdürülebilir bir doluluk potansiyeli sunması bekleniyor.

Transavia France ve ISG iş birliği, Avrupa uçuş ağını çeşitlendirerek hem ekonomik yolcu seçeneklerini artırmayı hem de İstanbul’un uluslararası erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

AİR FRANCE-KLM GRUBU'NUN EKONOMİK HAVA YOLU ŞİRKETİ TRANSAVİA FRANCE, PARİS-İSTANBUL HATTINDA...

AİR FRANCE-KLM GRUBU'NUN EKONOMİK HAVA YOLU ŞİRKETİ TRANSAVİA FRANCE, PARİS-İSTANBUL HATTINDA GÜNLÜK UÇUŞLARA BAŞLADI.

AİR FRANCE-KLM GRUBU'NUN EKONOMİK HAVA YOLU ŞİRKETİ TRANSAVİA FRANCE, PARİS-İSTANBUL HATTINDA...

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
2
Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Artçı Deprem
3
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
4
Ankara’da Sahte İçki Üretiminde Bir Gözaltı
5
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
6
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
7
Karan: "TMO ya fiyatlarını güncellesin ya da alımlarını sonlandırsın"

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor