Transavia France ile Paris Orly — Sabiha Gökçen’de Günlük Seferler Başladı

Yeni iş birliğiyle Avrupa bağlantıları güçleniyor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa bağlantılarını genişletme stratejisi kapsamında Air France-KLM Grubu’nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France ile iş birliği başlattı. 26 Ekim tarihinden itibaren başlayan tarifeli seferler, Paris ile İstanbul arasında karşılıklı ve haftanın her günü icra edilecek.

2007 yılından beri hizmet veren Transavia France, Fransa’nın başkenti Paris’ten Sabiha Gökçen’e günlük uçuşlar düzenleyerek destinasyon ağını genişletiyor. Bu hat; Paris’in merkezine en yakın havalimanı olan Orly (ORY) ile İstanbul’un merkezine en yakın havalimanı olarak anılan "Şehrin Havalimanı" Sabiha Gökçen arasında ekonomik bir seyahat alternatifi sunuyor.

ISG’nin ağındaki yer ve rakamlar

ISG, Avrupa erişim ağını güçlendirirken mevcut profilini koruyor: 53 ülke içinde 39 iç hat ve 111 dış hat olmak üzere toplam 150 destinasyon ile İstanbul’un ve Türkiye’nin önemli bir giriş ve bağlantı noktası konumunda. Transavia France hattı, havalimanının Avrupa ağına stratejik bir katkı sağlayacak.

Karşılama töreni ve ilk uçuşun ayrıntıları

Paris - İstanbul seferi, apronda havalimanı otoritesi HEAŞ ve Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekiplerinin gerçekleştirdiği su takı selamlaması ile karşılandı. Uçağın kokpit ve kabin ekibi çiçeklerle karşılanırken, Paris’ten gelen yolculara çikolata ikram edildi. Kutlama kapsamında bir pasta kesim seremonisi düzenlendi; Transavia France kabin ekibi, ISG yetkilileri ve yolcular hatıra fotoğrafları çektirdi.

VFR talebi ve sürdürülebilir doluluk beklentisi

Yeni hattın, Fransa ile Türkiye arasındaki turizm ve ticaret akışını güçlendirerek iki ülke arasında daha kolay ve erişilebilir bağlantı sağlayacağı hedefleniyor. Paris ve çevresindeki yoğun Türk nüfusunun oluşturduğu VFR (Visiting Friends & Relatives) trafiğinin yıl boyunca sürdürülebilir bir doluluk potansiyeli sunması bekleniyor.

Transavia France ve ISG iş birliği, Avrupa uçuş ağını çeşitlendirerek hem ekonomik yolcu seçeneklerini artırmayı hem de İstanbul’un uluslararası erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

