Transavia France, Sabiha Gökçen–Paris Orly Seferlerine 26 Ekim'de Başladı

Transavia France, Sabiha Gökçen–Paris Orly hattını açtı

Air France-KLM Grubu'nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris ile İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı arasındaki tarifeli seferlerini başlattı. Şirket, 26 Ekim itibarıyla Paris'in merkezine en yakın havalimanı Orly ile Sabiha Gökçen arasında karşılıklı ve günlük uçuşlar düzenleyecek.

Karşılama töreni ve ikramlar

Havalimanı otoritesi HEAŞ ile Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekipleri, Paris-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı apronda su takıyla karşıladı. Yolculara çikolata ikram edilirken, uçağın kokpit ve kabin ekibine çiçek verildi ve kutlama kapsamında pasta kesildi.

Hedefler ve beklenen etki

Yeni hatla birlikte Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) bağlantısının, Fransa ve Türkiye arasındaki turizm ve ticareti güçlendirmesi hedefleniyor. Ayrıca Paris ve çevresinde yaşayan yoğun Türk nüfusunun aile ve akraba ziyaretleri nedeniyle hatta yıl boyunca sürdürülebilir doluluk potansiyeli bekleniyor.

Transavia France, 2007'den bu yana faaliyet gösteren bir taşıyıcı olarak ekonomik seyahat seçeneği sunmayı amaçlıyor ve açılan yeni hat bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

