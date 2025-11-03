Transavia France, Sabiha Gökçen–Paris Orly Seferlerine 26 Ekim'de Başladı

Transavia France, 26 Ekim'den itibaren Paris Orly ile Sabiha Gökçen arasında günlük tarifeli seferlere başladı; karşılama töreni ve doluluk beklentisi öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 17:25
Transavia France, Sabiha Gökçen–Paris Orly Seferlerine 26 Ekim'de Başladı

Transavia France, Sabiha Gökçen–Paris Orly hattını açtı

Air France-KLM Grubu'nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris ile İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı arasındaki tarifeli seferlerini başlattı. Şirket, 26 Ekim itibarıyla Paris'in merkezine en yakın havalimanı Orly ile Sabiha Gökçen arasında karşılıklı ve günlük uçuşlar düzenleyecek.

Karşılama töreni ve ikramlar

Havalimanı otoritesi HEAŞ ile Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) ekipleri, Paris-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı apronda su takıyla karşıladı. Yolculara çikolata ikram edilirken, uçağın kokpit ve kabin ekibine çiçek verildi ve kutlama kapsamında pasta kesildi.

Hedefler ve beklenen etki

Yeni hatla birlikte Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) bağlantısının, Fransa ve Türkiye arasındaki turizm ve ticareti güçlendirmesi hedefleniyor. Ayrıca Paris ve çevresinde yaşayan yoğun Türk nüfusunun aile ve akraba ziyaretleri nedeniyle hatta yıl boyunca sürdürülebilir doluluk potansiyeli bekleniyor.

Transavia France, 2007'den bu yana faaliyet gösteren bir taşıyıcı olarak ekonomik seyahat seçeneği sunmayı amaçlıyor ve açılan yeni hat bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Air France-KLM Grubu'nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris ile İstanbul Sabiha...

Air France-KLM Grubu'nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris ile İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı arasındaki tarifeli seferlerini başlattı.

Air France-KLM Grubu'nun ekonomik hava yolu şirketi Transavia France, Paris ile İstanbul Sabiha...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım
2
Sadakataşı ve İHA Avusturya, Lübnan'da Filistinli Mültecilere Yardım Başlattı
3
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun: Okul Çevresi Güvenliğinde Yeni Tedbirler
4
Kartalkaya otel yangını: Avukat Yüksel Gültekin'ten bakanlık yetkililerinin tutuklanması talebi
5
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı
6
AK Parti'den Bodrum açıklaması: CHP'li meclis üyesinin tutuklanması ve 'rüşvet' iddiaları
7
Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor