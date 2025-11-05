Trendyol Süper Alışveriş Günleri 15 Ülkede Başlıyor: 6-11 Kasım İndirimleri

Trendyol Süper Alışveriş Günleri 15 ülkede eş zamanlı başlıyor

6-11 Kasım'da milyonlarca üründe indirim ve satıcıya kapsamlı destek

Trendyol, Süper Alışveriş Günleri kampanyasını Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak başlatıyor. Kampanya 6-11 Kasım tarihlerinde moda, teknoloji, ev tekstili, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoride indirim ve fırsatlar sunacak.

Açıklamaya göre platform, Kasım dönemindeki artan talebe satıcılarının daha güçlü hazırlanabilmesi için karşılamalı kampanyalardan pazarlama desteklerine, finansman çözümlerinden tek tuşla kullanıma açılan reklam modellerine kadar kapsamlı destek sağlayacak. Ayrıca Türkiye’de ve yurt dışında 70 bine yakın influencerdan oluşan geniş ağıyla kampanya iletişimini güçlendirecek.

Trendyol, kampanya boyunca pazarlama yatırımı ve güçlü lojistik altyapısıyla Kasım döneminde rekor talep bekliyor. Platform, kampanya süresince toplam 130 milyon ürünü, bunların 20 milyonunu yurt dışında olmak üzere kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Trendyol ekosistemine katkı hedefimizden hareketle satıcılarımızın işlerini yurt dışında da büyütmelerini çok önemsiyoruz. Türkiye’de başarıyla gerçekleşen Kasım kampanyalarımızı, operasyonlarımızın genişlemesiyle paralel olarak uluslararası pazarlara geçen yıl ilk defa taşımıştık. 10 ülkede en çok indirilen uygulama olmuştuk. Aynı anda 15 ülkede birden rekorlara koşacağımız ikinci Kasım ayındayız. Sahip olduğumuz teknoloji, lojistik ve pazarlama gücümüzle faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi sunarken; satıcılarımızın uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceğiz. Bu kampanya dönemi Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Körfez’e kadar uzanan coğrafyaya var olduğumuz tüm pazarlarda satıcılarımızla birlikte oluşturduğumuz etkiyi daha da sağlamlaştıracağımız bir dönem olacak.

Kampanya boyunca binlerce üründe geçerli kupon fırsatları, peşin fiyatına 6 ila 12 taksite varan ödeme seçenekleri ve kullanıcıların ekstra indirim kazanabildiği Kazandıran Çark ile Kazı Kazan gibi uygulamalar alışverişi daha avantajlı hale getirecek. Ayrıca Trendyol Plus üyeliği ilk ay 1 TL olacak; üyeler özel fiyat avantajları, her ay 10 kargo hakkı, ilk kullanıma özel 3 aylık Exxen ve YouTube Premium abonelikleri ile Starbucks’ta geçerli indirim fırsatı gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

Kampanyanın iletişimi Türkiye ve Azerbaycan'da ünlü sanatçı Edis ile yürütülecek. Edis'in yer aldığı reklam filmi, 'Çok Çok' şarkısının kampanya dönemine özel yeniden düzenlenen versiyonu eşliğinde ekranlarda ve dijital mecralarda yayınlanacak; enerjik iletişim dili ve geniş mecra kullanımıyla kampanyanın milyonlarca kullanıcıya ulaşması hedefleniyor.

