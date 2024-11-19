Tripolis Antik Kenti'nde Heykelin Başı Bulundu

Tripolis Antik Kenti'nde Tarihi Keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve 2018 yılında gövde kısmı bulunan heykelin baş kısmının da gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Geleceğe Miras Projesi'nin birinci yıl dönümünde, Denizli'de yeni bir eserin aydınlığa kavuştuğunu vurguladı.

Heykelin Önemi ve Tarihçesi

Ersoy'un açıklamalarına göre, Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, MS 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı bulunmuştur. Bu heykel, Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine aittir. Gövde kısmı 2018 yılında bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Artık tüm parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak.

Bakan Ersoy, geçmişin izlerini geleceğe taşımayı amaçlayan bu çalışmaların, kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirmesini yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.