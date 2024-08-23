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Tripura'daki Sel ve Heyelan Felaketi: Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

Hindistan'ın Tripura eyaletinde muson yağmurları nedeniyle meydana gelen felakette ölü sayısı 22'ye çıktı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:37
Tripura'daki Sel ve Heyelan Felaketi: Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

Tripura'daki Sel ve Heyelan Felaketi

Hindistan'ın doğusunda bulunan Tripura eyaletinde etkili olan muson yağmurları, sel ve heyelanlara yol açarak ciddi bir felakete sebep oldu. Resmi verilere göre, bu olaylar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselmiş durumda.

Eyalet Yetkililerinin Açıklamaları

Hindistan'ın Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, etkili yağışlar nedeniyle yaklaşık 65,400 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Eyalet yetkilileri, devam eden kurtarma çalışmalarında 334 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Başbakanın İfadeleri

Tripura Eyaleti Başbakanı Manik Saha, toprak kaymaları meydana gelen bölgelerde en az 10 kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları sürerken, Saha, bölge halkını arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmaya davet etti.

Yağışların Sürekliliği

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, şiddetli yağışların süreceği öngörülmektedir. Her yıl haziran ile eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, bu bölgede büyük hasarlara yol açmaktadır. Bilim insanları ise Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde yaşanan düzensiz yağışların iklim değişikliğine bağladığını belirtmektedir.

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