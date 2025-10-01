Troya Tüneli'nde Trafik Kazası Tatbikatı — Çanakkale Ayvacık

Çanakkale Ayvacık'taki 4 kilometrelik Troya Tüneli'nde AFAD, UMKE, itfaiye ve diğer ekiplerin katılımıyla trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:06
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan 4 kilometre uzunluğundaki Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, bölgedeki acil durum müdahale kapasitesinin test edilmesi amacıyla düzenlendi.

Tatbikatın Katılımcıları ve Senaryo

Tatbikata AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı, Ayvacık Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Karayolları 142. Şube ekipleri ile tünel işletme personeli katıldı. Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunda yer alan tünelde senaryo gereği kaza meydana geldi.

Senaryoya göre, Küçükkuyu-Ayvacık yönünde tünelin 600'üncü metresinde bir araç kaza yaptı. İlk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı; ardından AFAD ve beraberindeki kurtarma ekipleri araç içinde sıkışan yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD İl Müdürü Artun'un Değerlendirmesi

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, yapılan tünellerin zorlu coğrafyada hayatı kolaylaştırdığını vurguladı. Artun, tünelleri kullanırken zaman zaman ulaşım kazaları ile jeolojik ve meteorolojik olaylarla karşılaşılabileceğini belirterek, tatbikatın bu tür durumlarda görevli kurum ve kuruluşların reaksiyonlarını ve yeteneklerini test etmek için yapıldığını söyledi.

Artun, tatbikatın olağanüstü durumlara hazırlık amacı taşıdığını, devletin tüm birimleriyle en kötü senaryolara karşı reaksiyonların sınandığını ifade etti.

