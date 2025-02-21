TRT 2, 6. Yılını Özgün İçeriklerle Kutluyor

TRT 2, 6 yıllık yayın hayatında yeni yapımlarıyla izleyicilere kültürel zenginlikler sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:17
TRT 2, 6. Yılını Özgün İçeriklerle Kutluyor

TRT 2, 6. Yılını Özgün İçeriklerle Kutluyor

TRT 2, kuruluşunun 6. yıldönümünde mevcut yapımlarının yanı sıra yeni ve özgün içerikleriyle de izleyicilerle buluşuyor. TRT'den yapılan açıklamada, 22 Şubat 2019'da yeniden yayın hayatına başlayan kanal, bu süreçte klasik sanattan çağdaş sanata, edebiyattan sinemaya, tiyatrodan müziğe kadar geniş bir içerik yelpazesini izleyicilerin beğenisine sunmuş durumda.

TRT 2, yeni yaşında da sanatın her dalına dokunarak, izleyicilere kültürel zenginlikler sunmayı ve Türkiye'nin sanat birikimini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Medeniyet ve Mimari

Sadettin Ökten'in anlatıcılığında hazırlanan Medeniyet ve Mimari programı ile mimari açıdan medeniyet okuması yapılıyor. Ayrıca, Türkiye'nin benzersiz arkeolojik zenginliklerinin keşfine dair bilgiler sunan Antik Miras programı, ören yerlerinde yürütülen kazı çalışmaları ve yöntemlerini ekranlara taşıyor.

Edebiyat Dünyası ve Sinematograf

Edebiyat Dünyası programı, konuk ettiği edebiyatçıların edebi kimlikleri, kitapları ve yazarlık serüvenlerine odaklanıyor. Sinematograf programı ise Türkiye'de sinemanın doğuşuna ve gelişimine tarihi bir perspektiften bakıyor.

Düğüm ve Kim Korkar Geleneksel Sanattan

Türk halılarının Avrupa ressamlarının eserlerindeki yerine değinen Düğüm programı, bu halıların tarihsel önemini ve anlamını izleyiciyle buluştururken, Kim Korkar Geleneksel Sanattan programı, Türk ve İslam sanatlarının köklü mirasını amaçlıyor.

Felsefenin Serüveni ve İşaretler

Felsefenin Serüveni programı, felsefi düşüncenin özünü ve tarihi süreçte geçirdiği kırılmaları ele alıyor. Ayrıca, işitme engelli sunucu ile hazırlanan İşaretler programı, Türkiye'nin zengin sanat mirasını ve kültürel zenginliklerini tanıtarak, sanata erişimde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

TRT 2, kültür ve sanatın merkezindeki bu yolculuğunun gelecekte de zengin içeriklerle devam etmesini planlıyor.

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