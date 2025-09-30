TRT 2'de Ekim'de Her Akşam Farklı Film

TRT 2, ekim boyunca her akşam farklı filmleri orijinal dillerinde yayınlayacak. 1-31 Ekim arasındaki program yayıncı açıklamasıyla paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:33
TRT 2'de Ekim Ayı Film Maratonu

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye uzanan üretimleri izleyiciyle buluşturan TRT 2, ekim ayında her akşam farklı bir filmi ekrana taşıyacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre filmler orijinal dillerinde yayımlanacak.

Ekim Programı

1 Ekim "Muhafızlar" (Les Gardiennes)

2 Ekim "Tokyo'da Günbatımı" (Tokyo Twilight)

3 Ekim "Himalaya-Bir Şefin Çocukluğu" (Himalaya-L'enfance D'un Chef)

4 Ekim "Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem" (If Only I Could Hibernate)

5 Ekim "Gökteki Kale" (Castle in the Sky)

6 Ekim "Notting Hill'deki Pastane" (Love Sarah)

7 Ekim "Gelen Palto" (Oversized Coat)

8 Ekim "Bir Tutam Karanfil"

9 Ekim "Armonika" (Saz Dahani)

10 Ekim "Uçuş Planı" (Flightplan)

11 Ekim "Kızım" (Menina)

12 Ekim "Keman Öğretmeni" (Tudo Que Aprendemos Juntos)

13 Ekim "Beynimdeki Yangın" (Brain on Fire)

14 Ekim "Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı" (Mr. Holmes)

15 Ekim "Aşkın Gözü" (Radiance)

16 Ekim "Benim Mutlu Ailem" (Chemi Bednieri Ojakhi)

17 Ekim "Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi" (The Storied Life of A. J. Fikry)

18 Ekim "Umutsuz Saatler" (Lakewood)

19 Ekim "Hayatımın Maçı" (The Greatest Game Ever Played)

20 Ekim "Ülkem İçin" (For My Country)

21 Ekim "Plazaların Gölgesinde" (Plaza Catedral)

22 Ekim "Gölgeler İçinde"

23 Ekim "En Şiddetli Sene (A Most Violent Year)"

24 Ekim "Küçük Ülke (Petit Pays)"

25 Ekim "Cennetin Yanındaki Köy (The Village Next to Paradise)"

26 Ekim "Katwe Kraliçesi" (Queen of Katwe)

27 Ekim "Günaydın" (Good Morning)

28 Ekim "Albatros"

29 Ekim "Dans Et Benimle" (Jahan, Ba Man Beraghs)

30 Ekim "Şapel" (The Chapel)

31 Ekim "Zeytin Ağaçları Altında" (Zire Da)

Programla ilgili ayrıntılar ve yayın akışı değişiklikleri için TRT'nin resmi duyuruları takip edilebilir.

