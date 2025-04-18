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TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılımlar Başladı

23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Kuzey Makedonya'dan gelen ekip coşkuyla etkinlikleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:35
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılımlar Başladı

Çocuklar Türkiye'ye Gelmeye Başladı

TRT'nin düzenlediği 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu çerçevede, Kuzey Makedonya ekibi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Misafir Çocuklar Türkiye'de

Hayat, çocuklar gülünce güzel ana temasıyla gerçekleştirilen şenlikler için Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinden 19 misafir çocuk Türkiye'ye ulaştı. Çocuklardan Salem Ramadani, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

Ramadani, "Bu etkinlik çok güzel ve eğlenceli olacak. Farklı çocuklarla çok güzel dostluk kuracağıma inanıyorum. Bizim açımızdan ve sosyalleşme açısından çok güzel olacak." şeklinde konuştu.

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE KATILIMCI ÜLKELER

Diğer öğrencilerden Ulviye Aydini ise şenliğin çok eğlenceli ve güzel olacağını ifade etti. Şenliğe 30 ülkeden çocukların katılacağı bildirildi.

Tarihçe

İlk kez 1979 yılında düzenlenen ve TRT'nin dünya çocuklarını buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne başlangıçta sadece 5 ülke katılmıştı. Zamanla, coşkusu ve verdiği mesajlarla önemli bir organizasyon haline gelen şenlikler, 1979-2000 yılları arasında Ankara'da kutlanmış, ilerleyen yıllarda ise İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli büyük şehirlerinde devam etmiştir.

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere...

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere...

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

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