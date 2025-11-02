TRT Arabi Kameramanı Sami Şehada: 'İsrail Bizi Sessizce Öldürmek İstedi'

NURİ AYDIN/GÜLŞEN TOPÇU - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Şehada, İsrail'in gazetecileri hedefleyerek Gazze'deki katliamları dünyadan gizlemeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını söyledi.

TRT World Forum 2025'te yaşadıklarını anlattı

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'e katılan Şehada, AA muhabirine Gazze'de yaşanan soykırım, bacağını kaybetmesi ve gazetecilerin hedef alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şehada, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda 2024'te İsrail tankından atılan mermiyle yaralandığını ve saldırı anında bilincinin yerinde olduğunu ifade etti.

Saldırı anı ve kameraya bağlılık

Şehada, saldırının açık alanda gerçekleştiğini, sırtında basın yeleği ve başında kaskıyla herkesin onun gazeteci olduğunu bildiğini belirtti. Amacın kendisini durdurmak olduğunu söyleyen Şehada, 'İsrail'in sivillere karşı işlediği suçları belgelememe ve kameramla gerçekleri aktarmama engel olmak istediler' dedi.

Kamerasının hayatının bir parçası olduğunu ve saldırı sonrası ilk işinin kamerasını sormak olduğunu anlatan Şehada, hastane yatağındayken doktorlarına 'İşe döneceğim, gerekirse koltuk değnekleriyle dönerim' dediğini ve iki hafta sonra gerçekten işine koltuk değnekleriyle döndüğünü vurguladı.

Gazetecilere yönelik kasıtlı hedefleme

Şehada, Gazze'de son iki yılda yaşananları, sayısız katliamı ve küçücük coğrafyada oluşan ağır yıkımı 'iki milyon insanın üzerine atılan dört nükleer bombaya eşdeğer patlayıcı' benzetmesiyle anlattı. Gazetecilerin hayatta kalma yollarını öğrenmek zorunda kaldığını söyleyen Şehada, İsrail'in gazetecileri doğrudan ve kasıtlı hedef aldığına dikkat çekti.

'İsrail, Gazze'den dünyaya görüntü akışı olmasını istemedi. Bizi sessizce öldürmek istedi. Ama Filistinli gazeteci sorumluluğunu yerine getirdi ve toprağını terk etmedi. Filistinli gazeteci, gazeteci olmadan önce dava adamıydı. Onu susturmaya çalıştılar ama o aksine sesini daha da yükseltti ve görüntüleri dünyaya ulaştırdı' diye konuştu.

Görüntülerin dünyaya ulaşması ve Batı medyası eleştirisi

Şehada, İsrail'in gazetecileri ve ailelerini hedef alarak evlerini yıktığını, buna rağmen görüntülerin Gazze dışına çıktığını ve dünya genelinde Gazze'ye büyük destek oluştuğunu belirtti. Batı medyasını eleştiren Şehada, Batı'nın Gazze'deki gerçekleri halka göstermekte isteksiz olduğunu, bunun sebeplerinden birinin Batı'nın da çatışmadaki rolü olduğunu söyledi.

'Batı, Filistin'in değil İsrail'in anlatısını kaynak olarak aldı ve Gazze'den çok sınırlı şekilde haber yaptı. Ancak işlenen suçun boyutu ve soykırım o kadar büyüktü ki bunları gizlemek mümkün değildi. Filistinli gazeteciler sayesinde bu görüntüler dünyaya ulaştı' ifadelerini kullandı.

Sami Şehada'nın sözleri, Gazze'de gazeteciliğin karşı karşıya olduğu tehlikeleri ve bölgede yaşanan insan hakları ihlallerinin görünür kılınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanarak sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Şehada, "TRT World Forum 2025"te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.