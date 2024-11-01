TRT Çocuk 16. Yaşını Coşkuyla Kutluyor

Türkiye'nin en popüler çocuk kanalı olan TRT Çocuk, 16. yaşını büyük bir sevinçle kutluyor.

Yeni İçeriklerle Dolu Bir Kutlama

TRT’nin yaptığı açıklamaya göre, TRT Çocuk izleyicileri için ilgiyle takip edilen içeriklerin yeni bölümleri, bu günden itibaren minik izleyicilere sunulacak.

Sevilen Yapımlar

Kanaldaki popüler yapımlar arasında "İbi", "Aybek", "Aslan'ın Deney Odası", "Maysa ve Bulut", "ÇocukÇUF", "Ege ile Gaga", "Kukla Stüdyosu", "Dedektif Reptır", "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" ve "Yade Yade" gibi programlar yer alıyor.

Yeni Şarkı ile 16 Yılın Anısı

TRT Çocuk’un 16 yıllık serüvenini anlatan özel bir şarkı da hazırlandı. Bu şarkı, kanalın çocuk odaklı yayıncılık anlayışını ve eğlenceli içeriğini kutlamanın bir yolu olarak minik izleyicilere sunulacak.