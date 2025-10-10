TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00

TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' ekran yolculuğuna başladı

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi izleyiciyle buluştu.

Galası The Seed'de yapıldı

Dizinin ilk bölüm izlemesi, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde The Seed'de gerçekleştirildi. Gösterime TRT yönetimi, dizi ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Konusu ve yayın bilgisi

Dizi, bir aşk hikayesi ekseninde iki düşman aileyi anlatıyor. Her cuma saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Oyunculardan açıklamalar

Deniz Baysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada prodüksiyona büyük emek verdiklerini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Canla başla çekim yapıyoruz. Trabzon'a da bayıldık. Bizlere çok güzel sahip çıkıyorlar. İzledikten sonra da dizinin çok büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum."

Ulaş Tuna Astepe, dizide sert mizaca sahip "Adil" karakterini canlandırdığını söyleyerek, Adil ve Esme'nin çocuk yaşta tanıştıklarını ve aralarındaki aşkın yarım kaldığını ifade etti. Astepe, rol arkadaşı Burak Yörük'ten çok şey öğrendiğini belirtti ve Karadeniz şivesiyle ilgili şunları aktardı: "Karadeniz ağzını dalga geçmeden yapmak çok zor. Buna gayret gösteriyoruz. Basit şakalar peşinde değiliz. Hikayeyi izleyince o lafların ne demek olduğu zamanla seyircide pekişecek."

Ava Yaman (Eleni) karakteri için, "Eleni'nin bana hissettirdiği şey, iman, umut ve aile. Gerçekten çok güzel bir proje. Herkes çok emek veriyor. Umarım emeklerinin karşılığını alır." dedi.

Burak Yörük ise Trabzon'un doğasına vurgu yaparak, çekim ortamının çok keyifli olduğunu ve karakteri Oruç'u şu sözlerle tanımladı: "Oruç ise tam bir Karadenizli, delikanlı, inançlı, güzel kalpli ve duygusal bir çocuk."

Yapım kadrosu

Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Proje tasarımı ve senaryo Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem imzası taşıyor.

'Taşacak Bu Deniz''in oyuncu kadrosunda ayrıca Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Zeynep Atılgan, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü yer alıyor.

