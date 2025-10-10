TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolündeki 'Taşacak Bu Deniz' dizisi The Seed'de ilk gösterimini yaptı. Dizi her cuma 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 23:59
TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00

TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' ekran yolculuğuna başladı

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi izleyiciyle buluştu.

Galası The Seed'de yapıldı

Dizinin ilk bölüm izlemesi, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde The Seed'de gerçekleştirildi. Gösterime TRT yönetimi, dizi ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Konusu ve yayın bilgisi

Dizi, bir aşk hikayesi ekseninde iki düşman aileyi anlatıyor. Her cuma saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Oyunculardan açıklamalar

Deniz Baysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada prodüksiyona büyük emek verdiklerini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Canla başla çekim yapıyoruz. Trabzon'a da bayıldık. Bizlere çok güzel sahip çıkıyorlar. İzledikten sonra da dizinin çok büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum."

Ulaş Tuna Astepe, dizide sert mizaca sahip "Adil" karakterini canlandırdığını söyleyerek, Adil ve Esme'nin çocuk yaşta tanıştıklarını ve aralarındaki aşkın yarım kaldığını ifade etti. Astepe, rol arkadaşı Burak Yörük'ten çok şey öğrendiğini belirtti ve Karadeniz şivesiyle ilgili şunları aktardı: "Karadeniz ağzını dalga geçmeden yapmak çok zor. Buna gayret gösteriyoruz. Basit şakalar peşinde değiliz. Hikayeyi izleyince o lafların ne demek olduğu zamanla seyircide pekişecek."

Ava Yaman (Eleni) karakteri için, "Eleni'nin bana hissettirdiği şey, iman, umut ve aile. Gerçekten çok güzel bir proje. Herkes çok emek veriyor. Umarım emeklerinin karşılığını alır." dedi.

Burak Yörük ise Trabzon'un doğasına vurgu yaparak, çekim ortamının çok keyifli olduğunu ve karakteri Oruç'u şu sözlerle tanımladı: "Oruç ise tam bir Karadenizli, delikanlı, inançlı, güzel kalpli ve duygusal bir çocuk."

Yapım kadrosu

Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Proje tasarımı ve senaryo Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem imzası taşıyor.

'Taşacak Bu Deniz''in oyuncu kadrosunda ayrıca Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Zeynep Atılgan, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü yer alıyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisi ekran...

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisi ekran yolculuğuna başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde The Seed'te düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine, TRT yönetimi, dizi ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisi ekran...

İLGİLİ HABERLER

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı
2
Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü: Avrupa Konseyi'nden Yerel Yönetim Onuru
3
TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00
4
Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı
5
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
6
Türkiye Emekliler Derneği'ne Ziyaret: Yeni Emekli Aylıkları ve Özel İndirimler
7
Kırgızistan'da İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin Temeli Atıldı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi