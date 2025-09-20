TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül

TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Konser

Kırşehir'de 22 Eylül'de halka açık ve ücretsiz

Kırşehir Valiliği ev sahipliğinde 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında TRT, halka açık ve ücretsiz özel bir konser düzenleyecek.

Konser 22 Eylül saat 20.30'da Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, TRT Müzik, TRT Türkü, TRT Nağme ile TRT Radyo sosyal medya kanallarından canlı yayınla müzikseverlerle buluşacak.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki konserde sahne alacak isimler: Selma Geçer, Özgür Eren, Mustafa Kemal Şimşek, Barış Akpınar, İlker Gökkaya, Ayşen Birgör, Melda Kuyucu Kılıç, Suat Erdil ve Çiğdem Yarkın.

Etkinlikler kapsamında TRT FM'de yayımlanan "Yol Manzaraları" programı da bugün ve yarın 14.05-16.00 saatleri arasında yayınlarını Kırşehir'den gerçekleştirecek.