TRT Farsça Dijital Haber Platformu: Yeni Bir Ses, Yeni Bir Vizyon

TRT Farsça Dijital Haber Platformu Tanıtıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Farsça Dijital Haber Platformu'nun tanıtımı sırasında, İran, Afganistan ve Tacikistan'ı kapsayan geniş bir coğrafyaya hitap ederek 130 milyondan fazla Farsça konuşan insanın sesine kulak vereceklerini belirtti. Sobacı, bu platformla birlikte bölgedeki ortak kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Uluslararası Yayıncılıkta Yeni Bir Adım

Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak uluslararası yayın ağına katkı sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiğini ifade etti. TRT'nin, TRT World, TRT Arabi gibi kanallar aracılığıyla ses getiren içerikler ürettiğini ve Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca gibi birçok dilde dijital haber platformlarıyla güçlü bir varlık sergilediğini vurguladı.

Adaletsiz Medya Sistemine Karşı Farklı Bir Perspektif