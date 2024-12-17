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TRT Farsça Dijital Haber Platformu: Yeni Bir Ses, Yeni Bir Vizyon

TRT Genel Müdürü Sobacı, Farsça haber platformunun tanıtımında uluslararası medyadaki tek taraflı yayıncılığa karşı mücadeleye vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 23:11
TRT Farsça Dijital Haber Platformu: Yeni Bir Ses, Yeni Bir Vizyon

TRT Farsça Dijital Haber Platformu Tanıtıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Farsça Dijital Haber Platformu'nun tanıtımı sırasında, İran, Afganistan ve Tacikistan'ı kapsayan geniş bir coğrafyaya hitap ederek 130 milyondan fazla Farsça konuşan insanın sesine kulak vereceklerini belirtti. Sobacı, bu platformla birlikte bölgedeki ortak kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Uluslararası Yayıncılıkta Yeni Bir Adım

Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak uluslararası yayın ağına katkı sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiğini ifade etti. TRT'nin, TRT World, TRT Arabi gibi kanallar aracılığıyla ses getiren içerikler ürettiğini ve Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca gibi birçok dilde dijital haber platformlarıyla güçlü bir varlık sergilediğini vurguladı.

Adaletsiz Medya Sistemine Karşı Farklı Bir Perspektif

Sobacı, uzun yıllardır Batı merkezli bakış açısının medyada hakim olduğunu ve bunun sonucunun derinlikten yoksun içerikler yarattığını belirtti. "Böyle bir tabloda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, yayıncılık alanındaki tek taraflı akışı kırmak için harekete geçtik"

Zulme Karşı Keskin Bir Mücadele

Sobacı, günümüzde yaşanan krizlerin daha güçlü bir dayanışma ve hakkaniyetli dönüşüm çağrısı olduğunu dile getirerek, "İsrail, Gazze'de 437 gündür soykırım uyguluyor"

TRT Farsça'nın Rolü ve Geleceği

TRT Farsça’ya dair umutlarını da paylaşan Sobacı, bu platformun insanı merkez alan yayın anlayışı ile "Her İnsan Bir Dünya, Her Haber Bir Hikaye"

Dezenformasyonla Mücadele

Sobacı, dezenformasyonun önlenmesinde TRT Farsça'nın önemli bir rol üstleneceğini ve halkların gerçeklerle buluşmasını sağlayacaklarını ifade etti. "Ülkemize yönelik kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı koymak için TRT olarak daha fazla büyüyeceğiz"

Sanatsal ve Görsel Aktivitelerle Zenginleştirildi

Tanıtım programında yapılan video gösterimleri ve Sedat Anar müzik grubunun eserleri ile etkinlik renklendirildi. Sobacı, medya sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmanın yanı sıra adil bir perspektifle tüm dünyaya ulaşmayı amaçladıklarını son olarak vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.

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