TRT Farsça Dijital Haber Platformu: Yeni Bir Ses, Yeni Bir Vizyon

TRT Farsça Dijital Haber Platformu Tanıtıldı
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Farsça Dijital Haber Platformu'nun tanıtımı sırasında, İran, Afganistan ve Tacikistan'ı kapsayan geniş bir coğrafyaya hitap ederek 130 milyondan fazla Farsça konuşan insanın sesine kulak vereceklerini belirtti. Sobacı, bu platformla birlikte bölgedeki ortak kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktardı.
Uluslararası Yayıncılıkta Yeni Bir Adım
Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak uluslararası yayın ağına katkı sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiğini ifade etti. TRT'nin, TRT World, TRT Arabi gibi kanallar aracılığıyla ses getiren içerikler ürettiğini ve Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca gibi birçok dilde dijital haber platformlarıyla güçlü bir varlık sergilediğini vurguladı.
Adaletsiz Medya Sistemine Karşı Farklı Bir Perspektif
Sobacı, uzun yıllardır Batı merkezli bakış açısının medyada hakim olduğunu ve bunun sonucunun derinlikten yoksun içerikler yarattığını belirtti. "Böyle bir tabloda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, yayıncılık alanındaki tek taraflı akışı kırmak için harekete geçtik" Sobacı, günümüzde yaşanan krizlerin daha güçlü bir dayanışma ve hakkaniyetli dönüşüm çağrısı olduğunu dile getirerek, "İsrail, Gazze'de 437 gündür soykırım uyguluyor" TRT Farsça’ya dair umutlarını da paylaşan Sobacı, bu platformun insanı merkez alan yayın anlayışı ile "Her İnsan Bir Dünya, Her Haber Bir Hikaye" Sobacı, dezenformasyonun önlenmesinde TRT Farsça'nın önemli bir rol üstleneceğini ve halkların gerçeklerle buluşmasını sağlayacaklarını ifade etti. "Ülkemize yönelik kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı koymak için TRT olarak daha fazla büyüyeceğiz" Tanıtım programında yapılan video gösterimleri ve Sedat Anar müzik grubunun eserleri ile etkinlik renklendirildi. Sobacı, medya sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmanın yanı sıra adil bir perspektifle tüm dünyaya ulaşmayı amaçladıklarını son olarak vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.
Zulme Karşı Keskin Bir Mücadele
TRT Farsça'nın Rolü ve Geleceği
Dezenformasyonla Mücadele
Sanatsal ve Görsel Aktivitelerle Zenginleştirildi
Sobacı, günümüzde yaşanan krizlerin daha güçlü bir dayanışma ve hakkaniyetli dönüşüm çağrısı olduğunu dile getirerek, "İsrail, Gazze'de 437 gündür soykırım uyguluyor" TRT Farsça’ya dair umutlarını da paylaşan Sobacı, bu platformun insanı merkez alan yayın anlayışı ile "Her İnsan Bir Dünya, Her Haber Bir Hikaye" Sobacı, dezenformasyonun önlenmesinde TRT Farsça'nın önemli bir rol üstleneceğini ve halkların gerçeklerle buluşmasını sağlayacaklarını ifade etti. "Ülkemize yönelik kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı koymak için TRT olarak daha fazla büyüyeceğiz" Tanıtım programında yapılan video gösterimleri ve Sedat Anar müzik grubunun eserleri ile etkinlik renklendirildi. Sobacı, medya sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmanın yanı sıra adil bir perspektifle tüm dünyaya ulaşmayı amaçladıklarını son olarak vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.
TRT Farsça’ya dair umutlarını da paylaşan Sobacı, bu platformun insanı merkez alan yayın anlayışı ile "Her İnsan Bir Dünya, Her Haber Bir Hikaye" Sobacı, dezenformasyonun önlenmesinde TRT Farsça'nın önemli bir rol üstleneceğini ve halkların gerçeklerle buluşmasını sağlayacaklarını ifade etti. "Ülkemize yönelik kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı koymak için TRT olarak daha fazla büyüyeceğiz" Tanıtım programında yapılan video gösterimleri ve Sedat Anar müzik grubunun eserleri ile etkinlik renklendirildi. Sobacı, medya sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmanın yanı sıra adil bir perspektifle tüm dünyaya ulaşmayı amaçladıklarını son olarak vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.
Sobacı, dezenformasyonun önlenmesinde TRT Farsça'nın önemli bir rol üstleneceğini ve halkların gerçeklerle buluşmasını sağlayacaklarını ifade etti. "Ülkemize yönelik kara propaganda ve algı operasyonlarına karşı koymak için TRT olarak daha fazla büyüyeceğiz" Tanıtım programında yapılan video gösterimleri ve Sedat Anar müzik grubunun eserleri ile etkinlik renklendirildi. Sobacı, medya sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmanın yanı sıra adil bir perspektifle tüm dünyaya ulaşmayı amaçladıklarını son olarak vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.
Tanıtım programında yapılan video gösterimleri ve Sedat Anar müzik grubunun eserleri ile etkinlik renklendirildi. Sobacı, medya sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmanın yanı sıra adil bir perspektifle tüm dünyaya ulaşmayı amaçladıklarını son olarak vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin, Grand Ankara Otel'de düzenlenen tanıtım programına katılarak, konuşma yaptı.