TRT, Filistin Sinemasına Destek Veriyor

TRT, Filistin Sineması Üzerine Projeler Geliştiriyor

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Filistin ile ilgili sinema projeleri üzerine çalışma gerçekleştirdiklerini duyurdu. Daha önce Saraybosna konulu "Alija" dizisi ve Srebrenitsa üzerine "Nereye Gidiyorsun Aida?" filmine imza atan Güven, Filistin için de önemli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Saraybosna Film Festivali’nde Önemli Gelişmeler

TRT'nin, Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl 5 ortak yapım filmi gösterime sunuldu. Ayrıca festivalin endüstri bölümü Cinelink'te, TRT destekli 3 film yarışmaktadır. Güven, SFF'nin özellikle Türk projeleri için önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Filistin Sinemasını Destekleme Amacı

Filistin sinemasını ön plana çıkarmak amacıyla TRT 12 Punto projesi üzerinden açık hava gösterimleri düzenlediklerini anlatan Güven, bu sene Filistin sinemasına dair etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurguladı. "Farkındalığı artırmak için bu tür etkinliklere yöneldik" diyen Güven, gelecekte Filistin filmlerinin Cannes gibi büyük festivallerde yer alabileceğini düşündüğünü belirtti.

Balkanlar'daki İşbirlikleri ve Fırsatlar

TRT, Balkan ülkeleri ile sinema projeleri oluşturma konusunda büyük bir ilgi görmektedir. Uluslararası projelere destek verirken, tek koşulun Türkiye'den bir yapımcı olması gerektiğini ifade eden Güven, "Balkanlar, Türk sinemaseverler için önemli bir odak noktası" dedi. Bu bağlamda, Bosna-Hersek'ten çeşitli ülkelerdeki film merkezi başkanlarıyla buluşarak TRT 12 Punto'nun sağladığı fırsatları tanıttıklarına da dikkat çekti.

Güven, Türk sinemasının bu işbirlikleri sayesinde uluslararası arenada daha fazla görünürlük kazanacağını ve önümüzdeki yıllarda önemli başarılara imza atacağını kaydetti.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimi gerçekleştirildi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimi gerçekleştirildi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimi gerçekleştirildi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimi gerçekleştirildi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimi gerçekleştirildi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) bu yıl TRT ortak yapımı 5 filmin festival kapsamında gösterimi gerçekleştirildi. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, AA muhabirine açıklamada bulundu.