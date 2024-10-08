TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin dijital platformu "tabii"nin yurt dışında yayılımını planladıklarını duyurdu. Sobacı, katılımcılara hitap ederken, "Farklı coğrafyaların tarihimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan hikayelerle tanışmasına vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Ödül Töreni Detayları

TRT’nin 10. kez düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının ödül töreni, Arı Stüdyosu’nda gerçekleştirildi. Törende, Sobacı, TRT’nin 60 yıllık geçmişinden bahsederek yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle genç iletişimcileri desteklediklerini vurguladı.

Sobacı, bu yıl toplam 130 üniversiteden 2 bin 618 öğrencinin 1,702 eserle katıldığını belirterek, "İletişim alanında genç zihinlerin müdahalelerine ihtiyaç var. Biz de yetenekli genç iletişimcileri keşfetmek üzere bu yarışmayı düzenliyoruz," dedi.

Gelecek Yıllar İçin Planlar

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın 2025 yılı için belirlenen teması 'Dijital Okuryazarlık' olacaktır. Sobacı ayrıca, gelecek yıl daha fazla eser ve katılım beklediklerini ifade etti.

İnsani Değerler ve Yayıncılık

Sobacı, Türkiye'nin uluslararası arenada insanlık adına üstlendiği sorumlulukları dile getirerek, TRT'nin dünya genelinde sesini duyurmak için hızla büyüdüğünü de sözlerine ekledi. "Amacımız, yedi kıtada mazlumlara ulaşmak ve haberlerimizi ana dillerinde sunmak," dedi.

Sonrasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte ödüller sahiplerine sunuldu. Sobacı, gençleri tebrik ederken, emeği geçen herkese teşekkür etti.

TRT Akademi çatısı altında gençlere sundukları destekle, ülkenin sesi olacak iletişimcileri yetiştirme çabalarını da sürdüreceklerine inandıklarını vurguladı.

TRT'nin bu yıl 10'uncusunu organize ettiği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın ödül töreni Arı Stüdyosu'nda yapıldı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programda konuşma yaptı.

TRT'nin bu yıl 10'uncusunu organize ettiği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın ödül töreni Arı Stüdyosu'nda yapıldı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programda konuşma yaptı.

TRT'nin bu yıl 10'uncusunu organize ettiği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın ödül töreni Arı Stüdyosu'nda yapıldı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programda konuşma yaptı.

TRT'nin bu yıl 10'uncusunu organize ettiği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın ödül töreni Arı Stüdyosu'nda yapıldı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programda konuşma yaptı.

TRT'nin bu yıl 10'uncusunu organize ettiği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın ödül töreni Arı Stüdyosu'nda yapıldı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programda konuşma yaptı.