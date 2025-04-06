TRT Genel Müdürü Sobacı'dan AA'nın 105. Yıl Dönümüne Özel Kutlama

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan Anlamlı Tebrik

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı(AA)'nın 105. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ajansın kuruculuğunu ve tarihteki önemini vurguladı.

105 Yıl Boyunca Hakikatin İzinde

Paylaşımında, "Milli Mücadele'nin zorlu şartlarında kurulan Anadolu Ajansı, tam 105 yıldır hakikatin izinde yol alıyor, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor." ifadelerine yer veren Sobacı, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin her anına tanıklık ettiğini belirtti.

Bu özel günde, Sobacı, Anadolu Ajansı'nın gelecekte de başarılı yıllar geçirmesini diledi ve tüm çalışanlarını tebrik etti.