TRT Genel Müdürü Sobacı'dan 'Gassal' Dizi Paylaşımı
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak olan 'Gassal' dizisinin detaylarını paylaştı. Dizi, Gassal Baki'nin kendi gassalını arama yolculuğunu merkezine alıyor.
Sobacı, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştıkları bu yeni yapımın izleyicilerle buluşacağını belirtti. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizinin tanıtım fragmanını da takipçileriyle paylaştı.
Sobacı, paylaşımında dizinin hikayesini vurgulayarak, 'Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen dizimiz 'Gassal', tabii'deki yolculuğuna başlıyor. Yolu açık olsun.' ifadelerine yer verdi.