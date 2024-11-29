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TRT Genel Müdürü Sobacı, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, TRT World Forum'da Gazze'deki insani krize karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:15
TRT Genel Müdürü Sobacı, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

TRT Genel Müdürü Sobacı, Gazze'nin Feryadını Duyurma Çağrısı Yaptı

TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, TRT World Forum 2024'te yaptığı konuşmada, Gazze'nin her köşesinden yükselen feryadı dünyanın dört bir yanına duyurmanın önemine vurgu yaptı. Sobacı, "Mazlum Filistin halkının görmezden gelinen hikayesini kadrajın tam merkezine yerleştirmek zorundayız" ifadelerini kullanarak, yaşanan trajedilere dikkat çekti.

TRT World Forum 2024 Gerçekleşti

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TR World Forum 2024, 30'un üzerinde ülkeden 150'ye yakın konuşmacı ve 1500'ün üzerinde katılımcının katılımıyla gerçekleştirildi. Sobacı, bu yıl forumun ana temasının, 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek' olarak belirlendiğini belirtti. Sobacı, insanlık için kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Krizlerin Yükselişine Dikkat

Konuşmasında dünya genelindeki geniş sorunları sıralayan Sobacı, soykırım, savaşlar, iklim değişikliği ve düzensiz göç gibi birçok meseleyi hatırlatarak, Türkiye'nin bu tür krizlere karşı tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı.

Vicdan Krizi: Gazze'deki Soykırım

Sobacı, bugün karşılaşılan en yıkıcı krizin adını vicdan krizi olarak nitelendirdi. Gazze'deki soykırıma işaret ederek, "İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonucunda 44 binden fazla insan hayatını kaybetti" dedi. Çocukların ve bebeklerin kayıplarını da anarak, bu kayıpların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, gerçek hayatlar olduğunu dile getirdi.

Batılı Ülkeler Eleştirildi

Gazze'deki insani krizlere verilen tepkileri eleştiren Sobacı, Batılı ülkelerin bu konuda sessizliğini vurguladı. Medya kuruluşlarını da soykırımın parçası olmakla suçlayarak, Türkiye'nin bu zulme karşı sesini yükselteceğini belirtti.

TRT'nin Görevi: Mazlumların Sesini Duyurmak

Türkiye Cumhuriyeti ve TRT olarak, hakkı ve hakikati öncelemeye devam edeceklerini söyleyen Sobacı, Gazze'nin sesi olmaya ve yaşananları milyarlarca insana anlatmaya kararlı olduklarını açıkladı. "Feryatlarına kulak tıkadıkları Filistin halkının tüm dünyadaki mazlumlara ilham olmuş izzetli yürüyüşü kulakları delercesine anlatılmaya devam edecektir" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum...

TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'e katılarak konuşma yaptı.

TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum...

TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'e katılarak konuşma yaptı.

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